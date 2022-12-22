澤倫斯基抵美訪問 將與拜登會談、對美國會演說

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（中央社華盛頓21日綜合外電報導）烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天抵達美國，這是俄羅斯於2月24日侵略烏克蘭以來，外界所知澤倫斯基首度出國訪問。

白宮20日表示，澤倫斯基將與美國總統拜登（Joe Biden）舉行雙邊會談並前往國會演說。澤倫斯基則於21日清晨表示，他正在前往美國途中。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，一名烏克蘭軍人20日將一面有前線軍人簽名的國旗呈給澤倫斯基，作為他送給拜登與美國國會的禮物，藉此感謝美國提供軍援。

白宮預計將宣布再提供20億美元的安全援助給烏克蘭。

澤倫斯基此行祕密安排，他可望在美停留數小時，除在白宮與拜登和美國國安高層幕僚會商，也將與拜登召開聯合記者會，接下來再赴國會山莊（Capitol Hill）對美國國會兩院聯席會議演講。

拜登過去10個月以來經常與澤倫斯基談話，現在將面對面會商。在拜登堅定支持下，儘管西方不直接介入這場衝突，仍團結力挺烏克蘭並且尋求孤立俄羅斯。（編輯：楊昭彥/核稿：陳正健）1111222