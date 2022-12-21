烏克蘭外委會主席證實 澤倫斯基已啟程訪美

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（中央社台北21日電）烏克蘭國會外交委員會主席梅列日科今天向中央社證實，烏克蘭總統澤倫斯基已啟程訪問華府，美東時間21日將赴國會發表演說。根據公開資訊，這是俄羅斯2月24日入侵烏克蘭以來，澤倫斯基首次出訪。

路透社引述消息人士報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）與拜登（Joe Biden）預計於白宮會面。梅列日科（Oleksandr Merezhko）今天對中央社做出上述表示。

今天稍早，美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）在信函中表示，國會明天晚上將召開會議，屆時將「特別聚焦民主」。

法新社報導，裴洛西雖未向媒體證實上述這趟訪問，但說像澤倫斯基這樣一個「完完全全的英雄」來訪，會為「美國國會帶來榮耀」。

她表示，在與俄羅斯總統蒲亭（ Vladimir Putin）的戰役中，烏克蘭人民「正在為我們所有人爭取民主」。（編輯：陳惠珍）1111221