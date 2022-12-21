更多編輯台推薦新聞：
5萬球迷湧協和廣場打氣 法國隊前鋒：溫暖我們的心
運動

5萬球迷湧協和廣場打氣 法國隊前鋒：溫暖我們的心

北市112年春節垃圾收運 大年初一到初三停收
地方

北市112年春節垃圾收運 大年初一到初三停收

文化+／透過紙本日曆介紹各國時事 敏迪讓國際新聞走進日常

文化+／透過紙本日曆介紹各國時事 敏迪讓國際新聞走進日常

圖輯／阿根廷睽違36年奪世足冠軍 全民沸騰日夜狂歡
運動

圖輯／阿根廷睽違36年奪世足冠軍 全民沸騰日夜狂歡

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
肯德基漲價平均調幅6.2% 炸雞蛋撻單點貴6元
首頁 / 國際
澤倫斯基
新聞專題
澤倫斯基1/46
首頁 / 國際

烏克蘭外委會主席證實 澤倫斯基已啟程訪美

2022/12/21 14:41
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北21日電）烏克蘭國會外交委員會主席梅列日科今天向中央社證實，烏克蘭總統澤倫斯基已啟程訪問華府，美東時間21日將赴國會發表演說。根據公開資訊，這是俄羅斯2月24日入侵烏克蘭以來，澤倫斯基首次出訪。

路透社引述消息人士報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）與拜登（Joe Biden）預計於白宮會面。梅列日科（Oleksandr Merezhko）今天對中央社做出上述表示。

今天稍早，美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）在信函中表示，國會明天晚上將召開會議，屆時將「特別聚焦民主」。

法新社報導，裴洛西雖未向媒體證實上述這趟訪問，但說像澤倫斯基這樣一個「完完全全的英雄」來訪，會為「美國國會帶來榮耀」。

她表示，在與俄羅斯總統蒲亭（ Vladimir Putin）的戰役中，烏克蘭人民「正在為我們所有人爭取民主」。（編輯：陳惠珍）1111221

#澤倫斯基
#裴洛西
#梅列日科
澤倫斯基
澤倫斯基將訪華府會晤拜登 美再提供20億美元援助 外媒：澤倫斯基已出發訪美 俄烏戰後首次海外行
裴洛西
北京學者：中美關係回不了從前 法媒解放報專訪 唐鳳：強化架構對抗認知戰
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
烏克蘭東部前線城市遭俄軍猛攻 澤倫斯基親往視察