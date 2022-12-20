烏克蘭東部前線城市遭俄軍猛攻 澤倫斯基親往視察

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（中央社烏克蘭克拉莫托斯克20日綜合外電報導）烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天造訪東部前線城市巴赫姆特（Bakhmut），俄羅斯近10個月前入侵烏克蘭，巴赫姆特現為重點戰區。

法新社報導，澤倫斯基與軍官會面，並授獎給烏克蘭軍人。俄軍連月猛攻巴赫姆特，都被當地烏軍守了下來。

據信為了控制這座城市，俄國仰賴傭兵、徵召來的監獄囚犯和最近動員的士兵，對烏克蘭陣地發動一波波攻擊。

巴赫姆特昔日以葡萄園和鹽礦聞名，如今殘忍的壕溝戰和砲戰已將這座城市與周邊大部分地區夷平。

烏克蘭國營媒體報導，澤倫斯基說：「但願有光，但局勢如此艱困，光時有時無，重要的是內心有光。」

澤倫斯基造訪巴赫姆特前，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）今天稍早表示，被俄羅斯宣稱兼併、但俄軍未能控制的4個烏克蘭地區情勢「極為艱困」。

蒲亭9月宣布兼併烏克蘭東部與南部4州前，莫斯科當局的代理人在這些地方舉辦入俄公投，遭基輔和西方指控是騙局。

蒲亭的軍隊從未徹底控制這4區，在烏克蘭連月反攻後，俄軍上月還被迫從烏克蘭南部赫松州（Kherson）首府撤退。（譯者：楊昭彥/核稿：戴雅真）1111220