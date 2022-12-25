更多編輯台推薦新聞：
裴洛西訪台、安倍晉三遭槍殺...中央社鏡頭帶你回顧2022
專題

裴洛西訪台、安倍晉三遭槍殺...中央社鏡頭帶你回顧2022

九合一選舉數據總覽》議長選戰前分析 各縣市議會政黨勢力一次看
專題

九合一選舉數據總覽》議長選戰前分析 各縣市議會政黨勢力一次看

美國一億人受凍、暴雪打亂交通 一次看懂極地氣旋影響
國際

美國一億人受凍、暴雪打亂交通 一次看懂極地氣旋影響

林來瘋紀錄片闖奧斯卡入圍初選 林書豪：太瘋狂
運動

林來瘋紀錄片闖奧斯卡入圍初選 林書豪：太瘋狂

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
特派專欄／紐約的台灣街角 一間柑仔店帶來歸屬感
首頁 / 國際
澤倫斯基
新聞專題
澤倫斯基1/51
首頁 / 國際

澤倫斯基耶誕談話堅抗俄：我們會創造自己的奇蹟

2022/12/25 12:32（12/25 12:35 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社基輔24日綜合外電報導）烏克蘭總統澤倫斯基今天發表耶誕談話時指出，烏克蘭人將在今年耶誕創造自己的奇蹟，儘管俄羅斯的攻擊已造成數以百萬計人陷入黑暗，烏克蘭人仍不會屈服。

路透社報導，澤倫斯基表示，自由要付出高昂的代價，但奴役代價更高。

俄羅斯發動戰爭至今10個月，已造成數萬人死亡、數以百萬計人流離失所。

「我們在戰爭開始時忍下來了，抵擋了攻擊、威脅、核子威脅、恐怖、飛彈攻擊，這個冬天我們也會熬過去，因為我們知道我們為何而戰。」

去年10月以來，俄羅斯無情的飛彈和無人機攻擊對發電系統造成巨大破壞，經常使主要城市用水和暖氣中斷。

澤倫斯基這段影片，是給在12月慶祝耶誕節的烏克蘭人。烏克蘭人多半信奉東正教，在1月初慶祝耶誕。

澤倫斯基在影片中說：「即使漆黑一片，我們也會找到彼此緊緊擁抱。如果沒有暖氣，我們會長時間擁抱彼此，互相取暖。」

「我們會一如既往地微笑，但有一點不同：我們不會等待奇蹟出現，因為我們自己正在創造奇蹟。」

這段近9分鐘的影片是晚間在戶外拍攝的，背景只有幾盞白燈和一棵耶誕樹。

澤倫斯基指出，烏克蘭軍隊正在東頓巴斯（Donbas）地區作戰。「我們和他們打了8年又300多天了，我們會讓他們如願以償嗎？」他指的是俄羅斯2014年對克里米亞的占領。（譯者：鄭詩韻/核稿：劉文瑜）1111225

#澤倫斯基
#俄羅斯
#烏克蘭人
澤倫斯基
政院15日提選罷法修法 增「深度偽造」條款 俄空襲後無水用 基輔大型醫院一度準備撤離病患
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
擔憂澤倫斯基人身安全 訪美行程火車飛機並用