盼2023年戰勝俄羅斯 澤倫斯基激勵民眾「人人都是前線戰士」[影]

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（中央社基輔31日綜合外電報導）烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）預測來年對俄羅斯戰爭將贏得勝利，他說勝利來自艱苦奮戰及外國夥伴的援助，而不是出於奇蹟。

他說：「今天我們只有一個願望，這不會經由奇蹟實現，而是通過我們的努力、抗爭、互助和人性實現…新年快樂！敬我們勝利的一年。」

綜合路透社和法新社報導，澤倫斯基提到俄羅斯一再襲擊摧毀烏克蘭發電系統，並表示每個人都可以找到光，即使在沒有電的時候也是如此。

在烏克蘭走過舊的一年之際，澤倫斯基說：「我們將繼續戰鬥，就是為了『勝利』這兩個字。」

就在烏克蘭遭受另一波俄羅斯飛彈攻擊數小時之後，澤倫斯基在激動人心的演講中仍然鬥志激昂，讚揚所有參與烏克蘭戰爭的人。

「我想對大家說：烏克蘭人，你們太棒了！看看我們做了什麼，我們正在做什麼！」

「打從戰爭第1天起，我們的士兵是如何粉碎（俄羅斯）這支『世界第2軍』。」

澤倫斯基說：「一場偉大的戰爭沒有小事…沒有人是多餘的，我們每個人都是戰士，人人都位居前線，都是國防的基石。」

「我們整個國家及所有地區團結一致而戰鬥。我欽佩大家，我要感謝烏克蘭每一個堅不可摧的地區。」（譯者：紀錦玲/核稿：陳昱婷）1120101