俄轟赫松市數十死傷 澤倫斯基：不屈服將創奇蹟

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（中央社基輔25日綜合外電報導）烏克蘭總統澤倫斯基發表耶誕談話說，儘管數以百萬計人因俄羅斯攻擊而陷入黑暗，烏克蘭人不會屈服，將會創造自己的奇蹟。俄軍平安夜當天對烏南赫松市砲擊，造成至少10死58傷。

●澤倫斯基耶誕談話堅抗俄：我們會創造自己的奇蹟

澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）24日在影片中表示，自由要付出高昂代價，但奴役代價更高。他說：「我們在戰爭開始時忍下來了，抵擋了攻擊、威脅、核子威脅、恐怖、飛彈攻擊，這個冬天我們也會熬過去，因為我們知道我們為何而戰。」

澤倫斯基在影片中說，「即使漆黑一片，我們也會找到彼此緊緊擁抱。如果沒有暖氣，我們會長時間擁抱彼此，互相取暖」、「我們會一如既往地微笑，但有一點不同：我們不會等待奇蹟出現，因為我們自己正在創造奇蹟」。

●俄軍平安夜砲擊赫松巿 澤倫斯基：繼續對抗邪惡

儘管俄軍早已撤離赫松市（Kherson），但當地仍在莫斯科武器射程內，受到的威脅也未解除。澤倫斯基24日發布照片說：「這是赫松在聖誕節前一日早晨，市中心的狀況。」照片內容顯示，街上遍布著火的車輛、粉碎的窗戶玻璃和屍體。

俄軍於平安夜當天對赫松市發動砲擊，造成至少10人死亡、58人受傷。澤倫斯基指控俄軍「為恐嚇和享樂而殺戮人命」。

●挺俄侵烏遭西方制裁 白俄估2022年經濟萎縮4%

白俄羅斯總理高羅夫欽科（Roman Golovchenko）說，白俄羅斯經濟今年料將因為西方國家祭出懲罰性措施而萎縮4%，這個數字遠低於若干預測。他告訴國營電視台：「你知道的，先前外界對我們所作的預測，從（經濟）徹底崩盤到掉了2成都有。」

●逃海外俄羅斯人 國會議長：將遭立法加稅

俄羅斯國會「國家院」（State Duma，下議院）議長沃洛金（Vyacheslav Volodin）表示，國家院正準備立法對離開國境的公民加稅。俄羅斯2月揮軍烏克蘭後，已有許多人前往海外。

沃洛金在加密通訊軟體Telegram發文指出：「對離開俄羅斯聯邦的人取消優惠，並且對他們提高稅率，相關作法是正確的…我們正致力進行適當修法。」（譯者：何宏儒/核稿：陳政一）1111225