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歐盟烏克蘭明年2月3日召開峰會 地點未定

2022/12/22 20:22
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（中央社布魯塞爾22日綜合外電報導）歐盟發言人今天表示，歐洲理事會主席米歇爾、歐盟執行委員會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）將與烏克蘭總統澤倫斯基於明年2月3日召開高峰會，舉辦地點尚未決定。

路透社報導，米歇爾（Charles Michel）的發言人萊茨（Barend Leyts）表示，「我可以向各位證實，歐盟和烏克蘭的峰會將於（明年）2月3日召開，我們已經邀請烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）訪問布魯塞爾」。

但他表示，邀請澤倫斯基訪問布魯塞爾，不代表峰會將在布魯塞爾舉行。

官員表示，峰會主題可能包括歐盟要如何繼續支持烏克蘭抗俄。歐盟兩大重要機構，歐洲理事會與歐盟執行委員會的領導人也將評估烏克蘭加入歐盟的申請。

自從今年2月俄烏戰爭爆發以來，澤倫斯基時常透過視訊現身歐盟會議，並於昨天首次親自訪問美國華府。這是他在俄羅斯入侵烏克蘭300天後首次海外訪問。（譯者：戴雅真/核稿：嚴思祺）1111222

#歐盟執行委員會
#澤倫斯基
#烏克蘭
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