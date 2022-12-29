國防部：美售台1.8億美元陸上機動布雷系統 進入知會國會程序

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（中央社記者黃雅詩台北29日電）國防部今天表示，美國政府於美東時間12月28日就「陸上機動布雷系統」（Volcano Anti-Tank systems），總額1億8000萬美元對台軍售案，進行「知會國會」程序，可望在1個月後正式生效。

國防部指出，此次美方同意軍售品項，具備高機動及快速布雷效能，可因應敵情威脅迅速反應，有助於提升國軍不對稱作戰能力。這次軍購援例在美方同意供售前為機密預算，同意後改列為公開預算，以利全案執行。

國防部指出，面對中共在台灣周邊頻密的軍事行動，已對台灣形成嚴峻的軍事威脅，美國基於「 台灣關係法 」與「六項保證」，持續提供台灣防衛性武器，是維持區域穩定和平的基礎，國防部對美方軍售決定，表達誠摯的感謝。

「陸上機動布雷系統」又稱為「M136火山車載布雷系統」。軍方今年1月證實，行政院去年核定對美軍購此武器的「九陣專案」，由國防部辦理發價書需求信函核定作業，於美方「知會國會」同意，並回覆陸軍簽署後生效啟動。

火山（Volcano）系統分為M139空中布雷、M136車載布雷版本。針對車載版本，美軍是以現役M977重型機動戰術卡車實施，具有機動性高、散布面廣廣、作業人員少、作業速度快等性能，可有效縮短阻絕設置時間，達到機動快速布雷，阻滯敵軍的目的。（編輯：翟思嘉）1111229