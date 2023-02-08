役政署：結合民防訓練 戰時替代役得支援軍事勤務

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（中央社記者陳俊華台北8日電）內政部役政署長沈哲芳今天說，要結合民防訓練，將替代役人力投入民防體系，以利戰時替代役人力得以支援軍事勤務、搶救災害等勤務，強化全民國防戰備韌性，以確保戰時社會持續運作。

行政院會去年底通過「強化全民國防兵力結構調整方案」，替代役男入伍到成功嶺新訓中心後，就實施初級救護員（EMT-1）訓練；未來將落實體適能、全民國防教育外，今年起替代役男將增加打靶射擊訓練、全民防衛動員課程。

役政署透過新聞稿表示，為提升全民防衛動員意識，特別安排全國各縣市兵役科長、替代役備役編管中心秘書、幹部等150人，7日、8日兩天到成功嶺進行模擬實境射擊，以體驗替代役打靶射擊課程，強化地方政府民防韌性。

役政署指出，沈哲芳主持「兵役革新措施及替代役備役役男編組召集會議」，檢討過去、策進未來，加強與第一線役政工作人員政策說明及意見交流，以凝聚作業共識。

沈哲芳表示，在政府「強化全民國防兵力結構調整方案」中，替代役已納入民防系統，且是民防三大支柱之一，同時行政院核定「（民國）112-113年全民防衛動員準備綱領」，已將「替代役備役人力」納入「人力動員準備方案」。

沈哲芳說，為建構「固若磐石」的民防力量，役政署將結合民防訓練，將替代役人力投入民防體系，以利戰時替代役人力得以支援軍事勤務、搶救災害等勤務，強化全民國防戰備韌性，以確保戰時社會持續運作。

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役政署指出，會議中也表揚推動備役演訓有功人員，及對111年備役役男召集工作辦理情形進行檢討，除說明相關兵役革新措施，如義務役役期恢復一年、替代役新增打靶射擊訓練，並將替代役納入民防系統運作。

役政署表示，另外也加強112年替代役備役役男編組召集業務內容，持續推動EMT-1繼續教育訓練，及規劃備役役男參加全民防衛動員（民安）演習等工作，且與國防部後備指揮部及陸軍第十軍團指揮部進行業務運作交流，同時請台中市政府將推展替代役備役役男編組召集經驗，向與會單位分享。（編輯：黃國倫）1120208