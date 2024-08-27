報告：中國可能藉太空與網路能力阻美介入區域衝突

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（中央社記者石秀娟華盛頓26日專電）一份關於美國防衛戰略的報告指出，中國這20年來致力發展軍力，許多方面的進展正超越美國，美國在西太平洋地區的軍力不再具有優勢。中國並可能透過太空或網路能力阻止美國介入區域衝突。

美國國會依據2022財政年度國防授權法案成立的國家防衛戰略委員會（Commission on the National Defense Strategy）上個月底提出總結報告，由智庫蘭德公司（RAND）協助分析出版。報告將交給國會及總統參考。

在中國威脅部分，報告指出，中國在西太平洋地區的軍力優勢在許多方面正超越美國，例如國防生產、軍隊規模和軍事能力，且這一趨勢幾乎肯定會持續下去。如果美國不做出重大改變，軍力平衡將持續向中國傾斜。

報告指出，中國軍事現代化的發展無法在非機密報告詳述，但「我們同意前美軍印太司令部司令阿基里諾（John Aquilino）今年3月在國會的證詞」。

阿基里諾當時說，中國人民解放軍在陸、海、空、太空、網路、資訊作戰的擴張規模是二次大戰以來前所未見。他也說，所有跡象都顯示，解放軍將依中國國家主席習近平的指示，在2027年前做好侵台的準備。

完成這份報告的過程中，國家防衛戰略委員會召開多次會議，與國防部等政府部門文官和軍事領袖、國會相關委員會的議員、私部門代表、前政府官員、智庫、學術界和聯邦政府資助單位的專家、及外國盟友進行討論。

報告指出，中國有世界最大的海軍、陸軍，空軍也正趕上西方的規模。同樣重要的是，中國在多方面完成軍事力量現代化，對西太平洋的衝突至關重要。

報告舉例指出，中國在太空及網路作戰方面，已經建立起與美國相當、或接近的能力，可能利用這些能力，試圖破壞美國的重要基礎設施，包括電腦網路、衛星和相關的支援系統等，以達到阻礙或防止美國介入區域衝突的目的。

報告進一步說，中國正大幅增強其戰略力量的規模，試圖消除美國剩餘的優勢，包括水下作戰能力和資訊作戰能力。如果這些趨勢持續下去，中國在各領域的軍事能力都將超越美國，這是自冷戰高峰時期以來美國未曾面臨過的挑戰。

「我們對美國在與中國的區域衝突中能否勝出沒有信心」。

報告指出，不論因台灣或其他區域議題，美國與中國的戰爭並非不可避免，但美國必須嚴肅看待習近平要求解放軍在2027年前做好侵台準備的指示，並且準備好遏制中國的對台侵略，台灣對美國的國家安全利益至關重要。

報告也提到俄羅斯的威脅，及中俄在2022年初達成「無上限」夥伴關係後，與北韓、伊朗等深化合作，對美國的挑戰。在專制國家日益增強聯盟之際，美國必須鞏固盟友，並與盟友在軍事、經濟、外交和工業等領域加強合作。（編輯：唐佩君）1130827