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美國頻現無人機掀陰謀論 是誰派出？拜登政府怎麼說？關鍵問答一覽

2024/12/17 11:40（12/17 12:42 更新）
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示意圖。（圖取自Pexels圖庫）
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（中央社華盛頓16日綜合外電報導）美國東北部數週來頻頻有居民通報目擊無人機飛越上空，數千起通報事件引發熱議，陰謀論甚囂塵上，促使多位議員和總統當選人川普等要求總統拜登政府公開解釋清楚。

法新社報導，白宮今天表示，民眾目擊到的無人機都是「合法合規」運作。白宮國家安全會議發言人柯比（John Kirby）說「我們現階段評估結果是這些活動來自商業、業餘愛好者或執法無人機，全部都是合法合規運作」，有些是民眾誤將飛機甚至是星星當成無人機。

以下彙整路透社和美國有線電視新聞網（CNN）對這波神秘無人機事件的關鍵問答：

民眾目擊的事物為何？地點？

自11月以來有數百人在網路上分享在夜空中目擊明亮物體的影片和照片。雖然多數事件發生在紐澤西州，不過馬里蘭州、維吉尼亞州、麻薩諸塞州和紐約州等地居民也通報說看到似乎是無人機的物體。

根據軍事人員和州議員說法，紐澤西州的皮卡汀尼兵工廠（Picatinny Arsenal）附近以及川普在貝德敏斯特（Bedminster）的高爾夫球場上空也有無人機現蹤。

一名官員14日告訴媒體，已有超過5000起通報目擊無人機事件，但只有不到100起值得進一步調查。

馬里蘭州前州長霍根（Larry Hogan）上傳一段據稱是住家上空出現無人機的影片，不過一些網友回應說，影片中至少有一些亮光似乎是獵戶座的星星。

這些目擊事件引發網友熱議，臉書（Facebook）上還出現一個名為「紐澤西神秘無人機—來解謎吧」的社團，截至今天成員累積近7萬5000人，網友在其中發表各種理論，從外星人到外國勢力等無所不有。

拜登政府說法為何？

白宮、聯邦調查局（FBI）和國土安全部官員都堅稱這些物體不構成威脅。

拜登政府14日主辦媒體簡報會，當時FBI官員告訴記者，FBI正與50個地方、州級和聯邦夥伴合作調查，並說沒有證據指出「大規模」無人機活動。這位官員還說，許多物體都是在常規飛行路徑上被人發現。

國土安全部長馬約卡斯（Alejandro Mayorkas）昨天在美國廣播公司新聞網（ABC News）訪問中表示，紐澤西居民「無疑」看到一些無人機，不過他也說，至少有些目擊事件是有人駕駛的飛機。他表示，活動增加可能反映聯邦航空總署（FAA）2023年調整規定後允許無人機在夜間飛行的結果。

其他人員有何反應？

紐約州州長侯可（Kathy Hochul）和一些州級官員呼籲國會對無人機制定更嚴格的規範，同時擴大各州權限以因應無人機活動。

紐約州司徒華國際機場（Stewart International Airport）跑道13日曾因無人機關閉1小時。侯可翌日在聲明中說「這太扯了」，昨天在社群媒體X上發文說，聯邦政府已向紐約出動無人機探測系統。

紐澤西州州長墨菲（Phil Murphy）12日曾致函拜登，要求提供更多聯邦資源來調查這次的現象。

川普今天表示，拜登、政府和軍方都知道怎麼一回事，基於某些原因而不願意說明，「我認為他們最好直接講出來」。

是誰出動無人機？

目前還不清楚。官方表示，大多數目擊事件都是有人駕駛飛機，但地方、州級和聯邦當局仍在調查中。

部分議員曾表示這些無人機可能是外國派出。

聯邦眾議員史密斯（Chris Smith）告訴福斯新聞（Fox News），紐澤西州外海有十多架無人機密切跟蹤一艘海岸防衛隊船隻，推測外國勢力可能是幕後黑手。他說，他曾請軍方授權擊落一架無人機，以助釐清情況。

另一位紐澤西州聯邦眾議員范德魯（Jeff Van Drew）上週在聲明中說，有人目擊核電廠附近有無人機盤旋，並稱這些無人機可能是從伊朗「母艦」發射。國防部發言人隨後駁斥這種說法不實。

為何擊落無人機可能不是辦法？

川普敦促拜登政府不是公布任何相關情資，就是將無人機擊落。聯邦參議員布魯門塔（Richard Blumenthal）12日也有類似說法，「因為它們飛越敏感區域」。不過布魯門塔今天澄清說，他相信大多數無人機可以透過「電子干擾」被迫降落，而不是在空中摧毀它們。

但擊落不明飛機本身也有問題。馬約卡斯告訴CNN，「不是誰都能擊落空中的無人機，這本身就是危險的舉動」。

一名知悉國家調查的消息人士告訴CNN，從空中擊落將「非常危險」，會對地面人員帶來不必要的風險和法律挑戰。他說，如果無人機構成迫在眉睫的威脅，政府可以採取多種策略，但到目前為止，這些神秘的飛行事件並未被視為具有威脅，「在空中將它炸掉是最後的手段」。

誰監管無人機？

無人機是無人飛行載具的泛稱，在美國各地普遍為人所有。約有79萬2000架無人機向FAA登記，商業和娛樂用途幾乎各占一半。它們用於各個行業，包括攝影、農業和執法。

一家追蹤未經授權飛行無人機情事的公司執行長表示，監控無人機活動的部分挑戰在於航空監管幾乎全屬聯邦管轄，「監管飛機的法律並不是為了授權警方處理無人機，因此如果當地的州博覽會上有一架無人機飛來，警方認為可能有危險，但現在他們也無能為力」。

美國海軍首批女性戰鬥機飛行員之一的康明茲（Missy Cummings）認為，如果民眾因可能出現的無人機目擊事件而面臨危險，有關當局將會採取不同程度的行動，「民眾不想聽到這個，但實際上很可能有相當多是有人駕駛飛機」。（譯者：盧映孜/核稿：張曉雯）1131217

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