美東多處持續出現神秘無人機 FBI調查中

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（中央社紐約9日綜合外電報導）美國紐約和費城持續接獲神秘的無人機目擊通報；聯邦調查局（FBI）過去1個月已在調查紐澤西州類似的目擊事件。目前還不知道它們從何而來，或出現的目的。

「衛報」（The Guardian）和「紐約時報」（The New York Times）報導，自11月中旬以來，紐澤西州多郡的居民即通報目睹成群的無人機，而最近幾天，賓州和紐約史塔登島（Staten Island）多處也有民眾通報指稱目擊無人機。

37歲新澤西州民眾鄧巴（Kat Dunbar）好幾個星期前開車載孩子回家時首度看到奇怪的景象，還納悶「難道是幽浮嗎？」當時她沒多想，但上個星期她又在住家上空看到類似景象，這些低飛物體又亮、又大、還會嗡嗡作響。

這時她才明白，這些是無人機。自此之後，這些無人機每晚都出現。她和丈夫通常會於日落後不久看到第一架無人機，接著一個接一個不停地來，有時會來個5架或更多，且飛行路線都一樣。

FBI在紐澤西州紐瓦克（Newark）的辦公室已於上週著手調查這類目擊事件，並向民眾尋求更多資訊。

有關當局釐清事件始末，美國聯邦航空總署（FAA）則是在紐澤西州某些地區上空實施暫時性的飛航限制。

這些無人機出處至今不明。然而，州政府領袖和民選官員表示，他們密切監控事件發展，並向居民保證這些無人機並不構成迫在眉睫的威脅。

紐澤西州FBI分局發言人上週表示，「很遺憾的，我們目前既沒有太多答案，也不希望亂猜或臆測到底發生什麼事。」

他們說：「我們都在盡力釐清事件原委。」

「今日美國報」（USA Today）報導，兩週前，在紐澤西州飛行的幾架無人機導致一架醫療直升機無法載送車禍傷患。

紐澤西州福羅漢公園市（Florham Park）警方上週在社群媒體發布聲明指出，有通報直指曾在「水庫、電纜、火車站、警察部門、軍事設施等關鍵基礎設施上空」目擊多架無人機。

聲明說，「儘管我們目前沒有證據或資訊顯示這些無人機構成迫在眉睫的威脅，但它們的出現本質上似是惡毒的。」（譯者：蔡佳敏/核稿：張曉雯）1131210