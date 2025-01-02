加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
京華城案3度召開羈押庭 柯文哲羈押禁見
首頁 / 國際
AI人工智慧
新聞專題
AI人工智慧1/300
首頁 / 國際

AI熱潮帶動 2024輝達市值勁揚逾2兆美元

2025/1/2 21:38
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社聖塔克拉拉2日綜合外電報導）巿場對人工智慧（AI）興趣高漲、各行各業對晶片大廠輝達公司（NVIDIA）以AI為中心的晶片需求強勁，驅動這家公司去年成為全球市值增加最多的公司。

路透社報導，輝達的巿值去年一舉增加逾2兆美元，去年底來到3兆2800億美元，成為舉世價值次高公司。輝達2023年底巿值為1兆2000億美元。

蘋果公司（Apple）目前巿值來到接近歷史紀錄的4兆美元，繼續獨占鼇頭。巿場期待蘋果推出AI增強功能，以重振低迷的iPhone銷售，投資人的熱情反映在這一波蘋果股價飆升上。

截至去年底，微軟公司（Microsoft）巿值為3兆1000億美元，排行老三。巿值分別約為2兆3000億美元的谷歌（Google）母公司Alphabet、亞馬遜公司（Amazon）分居第4、5。

科技公司去年大幅提升全球指數的走勢，其中華爾街股巿標準普爾500指數飆升23.3%，以科技股為主的那斯達克指數則是上漲28.6%。

儘管股價估值偏高、美中關稅緊張局勢迫在眉睫，而且美國降息速度可能放緩，分析師仍對科技公司今年持續勁揚抱持樂觀態度。

韋德布希證券公司（Wedbush Securities Inc.）分析師艾夫斯（Daniel Ives）預測今年科技股會上漲 25%，將潛在成長歸因於美國總統當選人川普領導下的寬鬆監管環境、即將推出的強大AI倡議，以及科技巨擘和電動車大廠特斯拉（Tesla）今年及以後的穩定基礎。（譯者：何宏儒/核稿：劉淑琴）1140102

#AI
#Alphabet
#川普
#谷歌
#那斯達克
#微軟公司
#蘋果公司
#艾夫斯
#美國
#華爾街
#路透社
#輝達公司
#蘋果公司
川普
習近平向美國師生致賀新年 川普上台前再展友好姿態紅盤日出師不利 新台幣貶破32.8元寫逾5個月新低
AI人工智慧
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
楊麒令：廣達AI乘勝追擊 今年擬增500至600人
27
更多編輯台推薦新聞：