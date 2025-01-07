遭美點名與中國軍方合作 騰訊、寧德時代：是錯誤

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（中央社台北7日電）美國國防部將中國科技巨擘騰訊、中國電池製造業龍頭寧德時代等多家中國科技公司，列為與中國軍方合作名單。騰訊、寧德時代今天回應，稱「這是一個錯誤」，騰訊並指這名單對其業務沒有影響。

據路透社今天報導，美國國防部將多家中國科技巨頭公司，列為與中國軍方合作的企業，包括騰訊、寧德時代、晶片製造商長鑫存儲（CXMT）、移遠通信（Quectel Wireless），及無人機製造商道通智能（Autel Robotics）。

綜合第一財經等陸媒今天報導，騰訊回應，「被列入這份名單顯然是一個錯誤，我們並不是軍工企業或軍工供應商。不同於出口管制或其他，這份清單對我們的業務沒有影響。儘管如此，我們仍將同美國相關部門共同解決誤會」。

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寧德時代也表示，「這是一個錯誤，公司並未參與任何軍事相關活動」。

路透社引述移遠通信發言人表示，該公司「不與任何國家的軍方合作，並將要求五角大廈重新考慮其指定，這顯然是錯誤的」。（編輯：陳鎧妤/謝怡璇）1140107