美官員：中國駭客鎖定關鍵IT網路 以備潛在衝突

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（中央社華盛頓22日綜合外電報導）美國網戰司令部（U.S. Cyber Command）執行主任亞當斯基今天表示，中國駭客正鎖定美國關鍵基礎設施的資訊科技（IT）網路，以因應可能與美國發生的衝突。

路透社報導，亞當斯基（Morgan Adamski）說，與中國有關的網路行動目的是在與美國發生重大衝突時搶占優勢。

官員們曾警告，與中國有關的駭客破壞IT網路，並採取行動在衝突爆發之際展開破壞性攻擊。美國官員今年稍早說，他們的活動包括進入關鍵網路以發起潛在的擾亂行動，例如操控伺服器機房的供暖、通風和空調系統，或破壞關鍵能源和水控制系統。

亞當斯基在維吉尼亞州阿靈頓市（Arlington）舉辦的Cyberwarcon網路安全會議與研究員們分享上述資訊。美國聯邦參議員華納（Mark Warner）昨天告訴「華盛頓郵報」，美國電信公司近期疑似遭到與中國有關的駭客攻擊，是美國史上最嚴重的電信駭客攻擊事件。

美國聯邦調查局（FBI）近期表示，這場網路間諜行動被稱為「鹽颱風」（Salt Typhoon），包括竊取通聯紀錄、在本月5日總統大選前入侵兩大總統候選人陣營高階幹部的通訊裝置，以及竊取與美國執法部門要求有關的電信資訊。

FBI表示，FBI與網路安全和基礎設施安全局（CISA）正為潛在攻擊目標提供技術支援和資訊。

亞當斯基今天說，美國政府「在全球執行同步活動，攻防兼具，重點都在削弱和打擊中華人民共和國在全世界的網路行動」。

他說，公開的例子包括利用多國提供的資訊來披露行動、制裁、起訴、展開執法行動和發布網路安全警示。

北京當局一貫否認針對美國實體發起網路行動。中國駐華府大使館目前沒有置評。（譯者：曾依璇/核稿：盧映孜）1131123