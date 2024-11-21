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佛州男自稱像賓拉登 涉密謀襲紐約證交所被捕

2024/11/21 14:06
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（中央社華盛頓20日綜合外電報導）根據美國法院文件，警方今天逮捕一名佛羅里達州街友，這名男子曾向臥底探員透露他計劃在本週轟炸紐約證券交易所，臥底探員還錄到他說「我感覺像賓拉登」。

綜合法新社和路透社報導，這名犯嫌是耶納（Harun Abdul-Malik Yener），在聯邦調查局（FBI）探員調查數月後被捕，據稱耶納曾請臥底的探員協助尋找爆裂物零件以製造管狀炸彈。

耶納1994年出生於佛州，他以為這些臥底探員是他想加入的民兵組織成員。

根據FBI說法，他轟炸的動機是希望美國政府「重啟」。

他告訴臥底探員，他選擇紐約證交所大樓是因為「超多人會支援」。

他後來告訴警方：「我已經看過現場，我知道布局，幾乎沒有任何維安。」

FBI表示，在搜查耶納的一個儲物空間時，發現炸彈製造草圖、計時器、電路板和其他「可用於製造爆炸裝置」的電子設備。

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搜索票內容顯示耶納的網路瀏覽紀錄早在2017年就涉及「炸彈製造方面」的相關內容，他的簡訊和電子郵件中可見更多有關此話題的交流紀錄。

FBI表示，耶納除了曾談到策劃2001年美國911恐怖攻擊的蓋達組織（al Qaeda）已故首腦歐薩瑪．賓拉登（Osama bin Laden），還稱他有意加入右翼民兵組織並表達反政府情緒。他說：「這個國家應該來一場革命。」（譯者：盧映孜/核稿：陳昱婷）1131121

FBI
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