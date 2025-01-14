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川普關稅戰逼近 中國創紀錄順差臨挑戰

2025/1/14 07:24
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（中央社記者廖漢原紐約13日專電）中國官方公布2024年貿易順差接近1兆美元，美國媒體報導，這是二戰後極少見的現象。中國經貿高度依賴出口的成長模式，將面臨美國新任總統川普的高關稅硬仗。

中國海關總署公布2024全年出口年增5.9%，進口年增1.1%。全年進出口額為6.1兆美元，出口3.5兆美元，進口2.5兆美元，貿易順差為9921.55億美元。

紐約時報（New York Times）報導，中國去年貿易順差經通膨數字調整後，實際順差遠超過上世紀二戰後德國、日本與美國等大型經濟體的表現。

中國工廠主導全球製造業，這是美國在二戰後，歐亞兩地工業基礎設施毀滅，成為全球輸出大國之後，前所未見的現象。

中國向全球大量出口，已開發與開發中國家陸續提高關稅因應，試圖減緩衝擊，但中國也相對提高進口關稅，全球已近乎發生貿易戰，川普（Donald Trump）揚言繼續升高對中國的經貿緊縮政策。

中國出口去年12月大增，部份導因於川普上任後將提高關稅，業者加速出貨，一個月的貿易順差就達到1048億美元。

紐時指出，中國的原油與天然資源需進口，能源項目為逆差，但工廠大量生產出口商品造成的順差已占經濟體的10%，美國在一次戰後，歐洲經濟毀於戰火，工廠的出產順差占整體經濟的6%。

華爾街日報（Wall Street Journal）指出，中國經濟過去20多年依賴出口，面對川普上任後廣泛對中經貿方向更見弱點。預料北京之後將宣布2024年經濟成長可達5%，其中貿易出超佔了成長的1/5。

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報導認為，中國經濟因房地產下滑，民眾消費減弱，更依賴外國市場。中國國家主席習近平對工廠大量提供資金，試圖轉型為科技強國，導致鋼鐵、化工、汽車與機具等工業產能快速提高，產品價格因此下跌，出口飆升。創紀錄的貿易逆差也反應民間對國外商品需求大幅減低。

中國經濟全面導向出口的最大風險在於，華盛頓將對各國發動更廣泛的經貿戰，歐盟、巴西與印度等國都對大量傾銷的廉價中國製品感到不安，預料習近平將繼續投入資金擴大製造業，中國若打算將美國市場移轉至他國，恐將面臨更大的反彈。（編輯：陳慧萍）1140114

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