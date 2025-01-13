分析：2025中國出口料前高後低 關注川普關稅政策

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（中央社台北13日電）中國去年12月出口增速高於預期，進口也轉增，創近5個月高點。分析說，數據顯示潛在貿易戰風險促使中國出口商「搶出口」以避免高額關稅，這可望在未來數月支撐中國出口保持強勁；但若川普兌現60%的關稅威脅，中國出口增速將減弱。

綜合中共人民網、香港經濟日報的報導，中國國新辦今天在北京舉行「中國經濟高質量發展成效」記者會，介紹2024年全年進出口情況。

以美元計，去年12月，中國出口年增10.7%，高於路透預估的7.3%；進口年增1%，也高於預估的下滑1.5%；當月貿易順差1048.4億美元，預估則為順差1000億美元；去年全年出口年增5.9%，進口年增1.1%，貿易順差9921.6億美元。

香港經濟日報引述澳新銀行中國市場經濟學家邢兆鵬指出，12月進出口均顯示「搶跑」特徵。對美出口增速跳升至12%，紡織、家電、汽車部件、鋼鐵等均實現兩位數增長；進口晶片增速大幅增長，抵消原油和鐵礦石價格下跌進口縮量的影響。

保銀資本管理公司總裁兼首席經濟學家張智威分析，去年12月中國出口增長保持強勁，主要因為出口商預計今年存在貿易戰風險，因此提前出口以避免被加徵更高關稅。在強勁出口和宏觀政策寬鬆助力下，中國經濟增速將趨穩；接下來需重點關注未來幾週美國政策舉措以及中國政府如何回應。

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凱投宏觀中國經濟學家黃子淳則表示，由於美國進口商在關稅上調前繼續囤積中國商品，預計未來幾個月中國出口將保持強勁；但隨著即將回歸白宮的川普政府將關稅威脅付諸行動，今年晚些時候中國出口可能減弱；而去年12月中國進口增速也出現反彈，短期內可能進一步回升，因中國財政支出加快將推動對工業品的需求。

黃子淳並認為，川普政府若兌現競選時的威脅，也就是對所有中國商品徵收60%關稅，而人民幣兌美元匯率貶值至8以抵消不利影響，在這種情況下，估計中國出口將減少約3%。（編輯：周慧盈/張淑伶）1140113