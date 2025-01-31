川普又揚言祭100%關稅 警告金磚國家勿去美元化

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（中央社華盛頓30日綜合外電報導）美國總統川普今天再次警告金磚國家（BRICS），不要以其他貨幣取代美元作為儲備貨幣，否則將對其徵收100%關稅。川普去年11月贏得總統大選幾週後，曾警告這些國家勿「去美元化」。

路透社報導，川普在自家社群網站「真實社群」（Truth Social）寫道：「我們將要求這些看似敵對的國家承諾不會創造新的金磚幣（BRICS Currency），也不會支持任何其他貨幣來取代強大的美元，否則，他們將面臨100%的關稅。」這與他去年11月30日發布的聲明如出一轍。

俄羅斯當時表示，美國企圖強迫各國使用美元的任何行動都將適得其反。

金磚國家包括巴西、俄羅斯、印度、中國和南非以及在過去幾年加入的一些其他國家。這個集團沒有共同貨幣，但在西方因俄羅斯與烏克蘭戰爭而對俄國實施制裁後，有關創造共同貨幣的長期討論獲得了一些動力。

川普說：「金磚國家沒有在國際貿易或其他任何地方取代美元的機會，任何試圖去美元化的國家都將面臨關稅，同時向美國市場說再見！」

川普向金磚國家發出警告的同時，加拿大和墨西哥正面臨他決定兌現自2月1日起向其徵收25%關稅的承諾。

川普希望把關稅當成工具，讓墨西哥和加拿大協助阻止非法毒品流入美國，特別是致命的類鴉片止痛劑「芬太尼」（Fentanyl），還有遏阻非法越境進入美國的移民。

華府智庫大西洋理事會（Atlantic Council）地緣經濟中心（Geo Economics Center）去年一項研究顯示，美元仍然是世界主要儲備貨幣，歐元和所謂的金磚國家都未能減少全球對美元的依賴。

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高盛資產管理公司（Goldman Sachs Asset Management）前董事長歐尼爾（Jim O'Neill）2001年在一篇研究論文中創造出「金磚四國」（BRIC）一詞，強調巴西、俄羅斯、印度和中國的成長潛力。

南非2010年12月23日正式加入後成為「金磚五國」，2023年起再增加埃及、衣索比亞、伊朗和阿拉伯聯合大公國4國，印尼則於本月初成為金磚國家第10個成員國。（譯者：劉文瑜/核稿：盧映孜）1140131