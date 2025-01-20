加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
華爾街日報：川普就職演說將號召「常識革命」
首頁 / 政治
川普2.0
川普2.0
新聞專題
川普2.01/300
首頁 / 政治

川普就職台灣慶賀團取得貴賓券 韓國瑜等4人體育場包廂看轉播觀禮

2025/1/20 20:58（1/20 21:41 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
立法院長韓國瑜（右5）率領慶賀川普就職美國總統團19日抵達華府下榻飯店，駐美代表俞大㵢（右4）即向成員簡報參與就職典禮方案。中央社記者石秀娟華盛頓攝 114年1月20日
立法院長韓國瑜（右5）率領慶賀川普就職美國總統團19日抵達華府下榻飯店，駐美代表俞大㵢（右4）即向成員簡報參與就職典禮方案。中央社記者石秀娟華盛頓攝 114年1月20日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者石秀娟華盛頓20日專電）美國總統當選人川普今天將就職，台灣慶賀團將在第一資本體育場（Capital One Arena）觀看就職典禮的直播。立法委員王定宇說，有4人可以進入貴賓室包廂觀看直播，其他委員在體育場內。

王定宇指出，經外交部與駐美代表處的努力，取得4張貴賓入場券，他與立法院長韓國瑜、國民黨立委柯志恩、民眾黨立委陳昭姿將在貴賓室包廂看轉播。（編輯：田瑞華）1140120

#川普
#王定宇
#柯志恩
#韓國瑜
#陳昭姿
川普就職典禮轉播的體育場貴賓券。（立委王定宇提供）中央社記者石秀娟華盛頓傳真 114年1月20日
川普就職典禮轉播的體育場貴賓券。（立委王定宇提供）中央社記者石秀娟華盛頓傳真 114年1月20日
立法院長韓國瑜（中後）在華府下榻飯店前，準備出發觀看美國候任總統川普就職典禮。中央社記者石秀娟華盛頓攝 114年1月20日
立法院長韓國瑜（中後）在華府下榻飯店前，準備出發觀看美國候任總統川普就職典禮。中央社記者石秀娟華盛頓攝 114年1月20日
美國總統當選人川普將就職，已有許多民眾不畏低溫，在華府第一資本體育場維安路線外排隊等川普就職。中央社記者石秀娟華盛頓攝 114年1月20日
美國總統當選人川普將就職，已有許多民眾不畏低溫，在華府第一資本體育場維安路線外排隊等川普就職。中央社記者石秀娟華盛頓攝 114年1月20日
台灣慶賀團8人將在第一資本體育場觀看轉播。圖為民進黨立委王定宇（右）、國民黨立委柯志恩（中）、民眾黨立委陳昭姿（左）。（立委王定宇提供）中央社記者石秀娟傳真 114年1月20日
台灣慶賀團8人將在第一資本體育場觀看轉播。圖為民進黨立委王定宇（右）、國民黨立委柯志恩（中）、民眾黨立委陳昭姿（左）。（立委王定宇提供）中央社記者石秀娟傳真 114年1月20日
駐美代表處取得4張觀看美國總統當選人川普就職典禮轉播的體育場貴賓券，立法院長韓國瑜、民進黨立委王定宇等4人將在包廂觀看轉播。（立委王定宇提供）中央社記者石秀娟華盛頓傳真 114年1月20日
駐美代表處取得4張觀看美國總統當選人川普就職典禮轉播的體育場貴賓券，立法院長韓國瑜、民進黨立委王定宇等4人將在包廂觀看轉播。（立委王定宇提供）中央社記者石秀娟華盛頓傳真 114年1月20日
美國候任總統川普20日就職，台灣慶賀團8人將在第一資本體育場觀看轉播。圖為民進黨立委王定宇（右）、國民黨立委柯志恩（中）、民眾黨立委陳昭姿（左）。（立委王定宇提供）中央社記者石秀娟傳真 114年1月20日
美國候任總統川普20日就職，台灣慶賀團8人將在第一資本體育場觀看轉播。圖為民進黨立委王定宇（右）、國民黨立委柯志恩（中）、民眾黨立委陳昭姿（左）。（立委王定宇提供）中央社記者石秀娟傳真 114年1月20日
延伸閱讀
川普就職直播這裡看 演說主題典禮流程一次掌握華爾街日報：川普就職演說將號召「常識革命」川普：上任當天就簽行政命令 數量將創紀錄傳川普上任後將宣布能源緊急狀態 大幅翻轉拜登政策川普2.0歐盟「剉咧等」 社群平台、安全、貿易3挑戰葛來儀：川普不太可能主動用台灣作籌碼
川普2.0
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
華爾街日報：川普就職演說將號召「常識革命」
27
更多編輯台推薦新聞：