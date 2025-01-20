川普就職台灣慶賀團取得貴賓券 韓國瑜等4人體育場包廂看轉播觀禮
2025/1/20 20:58（1/20 21:41 更新）
（中央社記者石秀娟華盛頓20日專電）美國總統當選人川普今天將就職，台灣慶賀團將在第一資本體育場（Capital One Arena）觀看就職典禮的直播。立法委員王定宇說，有4人可以進入貴賓室包廂觀看直播，其他委員在體育場內。
王定宇指出，經外交部與駐美代表處的努力，取得4張貴賓入場券，他與立法院長韓國瑜、國民黨立委柯志恩、民眾黨立委陳昭姿將在貴賓室包廂看轉播。（編輯：田瑞華）1140120
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