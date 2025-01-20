川普就職台灣慶賀團取得貴賓券 韓國瑜等4人體育場包廂看轉播觀禮

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者石秀娟華盛頓20日專電）美國總統當選人川普今天將就職，台灣慶賀團將在第一資本體育場（Capital One Arena）觀看就職典禮的直播。立法委員王定宇說，有4人可以進入貴賓室包廂觀看直播，其他委員在體育場內。

王定宇指出，經外交部與駐美代表處的努力，取得4張貴賓入場券，他與立法院長韓國瑜、國民黨立委柯志恩、民眾黨立委陳昭姿將在貴賓室包廂看轉播。（編輯：田瑞華）1140120

川普就職典禮轉播的體育場貴賓券。（立委王定宇提供）中央社記者石秀娟華盛頓傳真 114年1月20日

立法院長韓國瑜（中後）在華府下榻飯店前，準備出發觀看美國候任總統川普就職典禮。中央社記者石秀娟華盛頓攝 114年1月20日

美國總統當選人川普將就職，已有許多民眾不畏低溫，在華府第一資本體育場維安路線外排隊等川普就職。中央社記者石秀娟華盛頓攝 114年1月20日

台灣慶賀團8人將在第一資本體育場觀看轉播。圖為民進黨立委王定宇（右）、國民黨立委柯志恩（中）、民眾黨立委陳昭姿（左）。（立委王定宇提供）中央社記者石秀娟傳真 114年1月20日

駐美代表處取得4張觀看美國總統當選人川普就職典禮轉播的體育場貴賓券，立法院長韓國瑜、民進黨立委王定宇等4人將在包廂觀看轉播。（立委王定宇提供）中央社記者石秀娟華盛頓傳真 114年1月20日