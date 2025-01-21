川普就職 蒲亭招手習近平進一步發展戰略夥伴關係

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社莫斯科21日綜合外電報導）川普宣誓就任美國第47位總統幾個小時後，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）今天和中國國家主席習近平視訊通話，蒲亭提議進一步發展兩國的戰略夥伴關係。

路透社報導，蒲亭2022年2月訪問北京時，中俄宣布建立「無上限」夥伴關係，蒲亭幾天後派遣數以萬計的軍隊進攻烏克蘭，近幾個月來他還將中國形容為「盟友」。

蒲亭今天在莫斯科郊外的新奧加廖沃（Novo-Ogaryovo）的官邸向習近平揮手，稱習近平為他的「親愛的朋友」，說他想勾勒出「俄中全面夥伴關係和戰略合作發展的新計畫」。

克里姆林宮的會晤影片顯示，蒲亭對習近平說：「我同意您的觀點，莫斯科和北京的合作奠基於廣泛的國家利益共同點，以及對於大國關係理應如何的看法相互契合。」

「我們的關係建立在友誼、相互信任和支援、平等和互利的基礎上。這些聯繫是自給自足的，不受國內政治因素和當前全球形勢影響。」

蒲亭還說：「我們共同提倡建立一個更公正的多極世界秩序，並致力於確保歐亞地區及整個世界不可分割的安全（indivisible security）。」

透過 Google News 追蹤中央社

根據現場的俄語翻譯，習近平也稱呼蒲亭為「親愛的朋友」，並表示兩國關係正日益緊密，希望兩國關係能更上一層樓。

川普曾經承諾將對中國採取強硬態度，並將與蒲亭就結束烏克蘭戰爭展開對話。川普在就職典禮後告訴記者，蒲亭應該達成協議結束戰爭，因為這場衝突正在「摧毀」俄羅斯。（譯者：林沂鋒/核稿：楊昭彥）1140121