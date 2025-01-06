加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
台積電早盤勁揚30元 衝上1105元創新天價
首頁 / 國際

澤倫斯基：烏克蘭安全保障 惟美國提供方能見效

2025/1/6 09:47
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社基輔5日綜合外電報導）烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）表示，俄羅斯戰爭結束後的烏克蘭安全保障，惟有美國提供才能見效。他希望美國候任總統川普就職後不久，雙方能夠會面。

綜合路透社與法新社報導，澤倫斯基接受美國Podcast 主持人弗里德曼（Lex Fridman）訪問時表示，烏克蘭民眾寄望川普迫使俄羅斯結束戰爭，並認為美國如果退出北大西洋公約組織（NATO），俄羅斯會加劇在歐洲的行為。

俄羅斯入侵烏克蘭近3年後，川普將於1月20日重返白宮。川普在選戰中的論述，帶來以外交途徑結束戰爭的希望。不過烏克蘭也擔心，快速奔向和平可能會付出高昂代價。

澤倫斯基在長達3小時的採訪中，籲請讓烏克蘭成為北約一員。他在這段於YouTube發布的影片中強調，烏克蘭在沒有安全保障的情況下，停火只會給俄羅斯重新整備的時間，發動新一波攻擊。

澤倫斯基表示，川普領導下的白宮在提供安全保障方面可以發揮關鍵作用。他聲稱他與川普就終結戰爭看法一致，認為應該以「實力實現和平」。

澤倫斯基說，「沒有美國，安全保障是不可能的。我的意思是這些安全保障可以防止俄羅斯侵略。」

川普競選期間曾表示將立即為烏克蘭帶來和平，但他並未透露如何實現。他也強烈批評總統拜登提供烏克蘭大規模軍事援助，並對美國繼續參與北約存疑。

然而，澤倫斯基對川普及他的億萬富翁顧問馬斯克（Elon Musk）卻是讚不絕口，並表示川普擁有至少能夠暫停俄羅斯入侵鄰國所需的影響力。

澤倫斯基表示，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）的目標是「削弱北約」、「使烏克蘭無法在戰場上生存」以及「阻止我與川普建立強有力的關係」。

當澤倫斯基被問及是否願意參加1月20日川普就職典禮時，他表示只有「川普總統親自邀請我」，他才會出席。「如果他邀請我，我會到場。」（譯者：屈享平/核稿：陳昱婷）1140106

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

27
更多編輯台推薦新聞：