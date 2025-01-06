澤倫斯基：烏克蘭安全保障 惟美國提供方能見效

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（中央社基輔5日綜合外電報導）烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）表示，俄羅斯戰爭結束後的烏克蘭安全保障，惟有美國提供才能見效。他希望美國候任總統川普就職後不久，雙方能夠會面。

綜合路透社與法新社報導，澤倫斯基接受美國Podcast 主持人弗里德曼（Lex Fridman）訪問時表示，烏克蘭民眾寄望川普迫使俄羅斯結束戰爭，並認為美國如果退出北大西洋公約組織（NATO），俄羅斯會加劇在歐洲的行為。

俄羅斯入侵烏克蘭近3年後，川普將於1月20日重返白宮。川普在選戰中的論述，帶來以外交途徑結束戰爭的希望。不過烏克蘭也擔心，快速奔向和平可能會付出高昂代價。

澤倫斯基在長達3小時的採訪中，籲請讓烏克蘭成為北約一員。他在這段於YouTube發布的影片中強調，烏克蘭在沒有安全保障的情況下，停火只會給俄羅斯重新整備的時間，發動新一波攻擊。

澤倫斯基表示，川普領導下的白宮在提供安全保障方面可以發揮關鍵作用。他聲稱他與川普就終結戰爭看法一致，認為應該以「實力實現和平」。

澤倫斯基說，「沒有美國，安全保障是不可能的。我的意思是這些安全保障可以防止俄羅斯侵略。」

川普競選期間曾表示將立即為烏克蘭帶來和平，但他並未透露如何實現。他也強烈批評總統拜登提供烏克蘭大規模軍事援助，並對美國繼續參與北約存疑。

然而，澤倫斯基對川普及他的億萬富翁顧問馬斯克（Elon Musk）卻是讚不絕口，並表示川普擁有至少能夠暫停俄羅斯入侵鄰國所需的影響力。

澤倫斯基表示，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）的目標是「削弱北約」、「使烏克蘭無法在戰場上生存」以及「阻止我與川普建立強有力的關係」。

當澤倫斯基被問及是否願意參加1月20日川普就職典禮時，他表示只有「川普總統親自邀請我」，他才會出席。「如果他邀請我，我會到場。」（譯者：屈享平/核稿：陳昱婷）1140106