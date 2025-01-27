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就是要去美國 逾千人移民大篷車隊離開墨西哥南部

2025/1/27 06:53（1/27 08:13 更新）
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（中央社墨西哥塔帕珠拉26日綜合外電報導）儘管美國總統川普部署增援部隊阻擋移民入境，並且取消所有庇護申請，週末期間仍有超過1000人的移民大篷車隊離開墨西哥南部，朝美國前進。

法新社報導，川普就職當天對墨西哥邊境增派1500名軍人執行巡邏任務，阻止所有無證移民入境，並且暫停庇護聽證與人道主義假釋等計畫。

他同時恢復首度執政時的「留在墨西哥」（Remain in Mexico）政策。這項政策要求移民在墨西哥等待他們的美國移民申請結果出爐。

儘管邊境移民流入情況自從川普重返白宮以來已然顯著放緩，昨天晚間離開墨西哥南部的一些民眾表示，打定主意要去碰碰運氣。

37歲委內瑞拉男性阿維羅（Anibal Jose Arvelo）告訴法新社：「我們已經決定前往邊境一探究竟，我們仍然希望能夠入境美國。」

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也有人說，因為在墨西哥南部缺乏機會而離開。

25歲委內瑞拉男性艾維拉（Omar Avila）說：「情勢艱難，在塔帕珠拉（Tapachula）沒有工作機會。」墨西哥南部邊境城市塔帕珠拉毗鄰瓜地馬拉。（譯者：何宏儒）1140127

#川普
#白宮
#委內瑞拉
#法新社
#美國
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