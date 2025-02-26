美烏就礦產協議達共識 川普稱澤倫斯基28日簽署

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（中央社倫敦/華盛頓25日綜合外電報導）兩名知情人士今天說，美國與烏克蘭已就礦產協議草案的條件達成共識，這項協議與基輔推動贏得華府支持至關重要，而美國總統川普尋求迅速結束俄烏戰爭。

路透社報導，川普向媒體表示，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）希望28日前來華府簽署一份「非常大的協議」。這兩位領袖上週才有過激烈的言詞交鋒。

川普也說，如果達成結束俄烏衝突的協議，烏克蘭需要某種形式的維和部隊。3年前全面入侵烏克蘭的莫斯科拒絕接受任何北大西洋公約組織（NATO）部隊的部署。

川普急於終結俄烏戰爭並傾向莫斯科當局，引發各界擔憂美國對俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）做出影響深遠的讓步，可能破壞烏克蘭與歐洲安全並改變地緣政治格局。

川普稱這項協議是對美國軍援基輔數以十億計美元的償還，目前還不清楚其中是否有烏克蘭尋求的任何美國具體安全保證，或者華府是否承諾提供額外軍援。

其中一名知悉協議內容的消息人士說，華府與基輔仍在討論未來的武器運送。

川普上週錯誤指稱澤倫斯基是不得民心的「獨裁者」，他必須盡快達成和平協議，否則將失去他的國家。澤倫斯基說，川普活在「充滿虛假訊息的世界」裡。

知情人士說，雙方官員已就協議草案達成共識，並建議應該簽署。

這項協議可能讓美國得以取得烏克蘭豐富的礦產資源。

川普說：「我們現在在做的就是說，聽著，我們希望獲得保障。美國納稅人現在將收回他們的錢，而且還有額外回報。」

由於華府尋求取得價值5000億美元的烏克蘭天然資源開採權，澤倫斯基拒絕簽署稍早的礦產協議草案。基輔抗議稱，烏方獲得的美國援助遠低於此，且這項協議缺乏烏克蘭所需的安全保障。

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詢及烏克蘭將從礦物協議中得到什麼回報時，川普說美國已提供3500億美元，「還有很多…軍事裝備與繼續戰鬥的權利」。

至於美國將繼續提供武器多久，川普說：「可能會持續一段時間，可能直到我們與俄羅斯達成協議。」但他再度預測這場戰爭可能很快就會結束，但沒有說明將如何發生。（譯者：張曉雯/核稿：劉文瑜）1140226