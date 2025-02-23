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澳洲財長本週訪美 將討論關稅問題

2025/2/23 12:35
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（中央社坎培拉23日綜合外電報導）澳洲財政部長查默斯（Jim Chalmers）今天表示，他將於本週訪問美國，與美國財長貝森特（Scott Bessent）就包括關稅在內的議題進行會談。

路透社報導，查默斯告訴澳洲廣播公司（ABC），他今天將啟程前往華府，「與美國財政部長進行一對一會談」，並補充說，貿易和關稅將成為討論的一環。

美國總統川普本月稍早宣布將對從所有國家進口的鋼鋁徵收25%關稅，但鑒於美國對澳洲有貿易順差，川普先前與澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）通話時，曾同意「考慮」讓澳洲豁免。

查默斯表示，他並不預期這次將在華府完成相關討論，但對自己就任後與貝森特的首次會面充滿期待。

艾班尼斯本月表示，考慮到澳洲與美國新政府的關係有著「非凡的起步」，他對與川普達成協議依舊充滿信心。

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澳洲是美國在印太地區的重要安全盟友，是全球最大煉鋼核心原料鐵礦砂出口國，也出口鋼鐵製品。

川普第一任政府曾在鋼鋁關稅政策上給予澳洲豁免。（譯者：劉文瑜/核稿：蔡佳敏）1140223

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