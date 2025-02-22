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川普威脅課關稅 馬克宏：將敦促他別讓盟邦受苦

2025/2/22 20:35
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（中央社巴黎22日綜合外電報導）法國總統馬克宏今天表示，他將敦促美國總統川普不要對盟邦的輸美商品課徵新關稅，好讓各國免於「受苦」。

法新社報導，川普（Donald Trump）從1月20日就任美國總統以來，就宣布要對輸往美國的許多產品課徵新關稅，引發加拿大、墨西哥、歐洲聯盟（EU）等盟友的抗議。

馬克宏（Emmanuel Macron）參觀法國農業展時說道：「我會向他解釋，盟友之間不該用關稅讓彼此受苦。」

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馬克宏預計本月24日要在美國華府與川普會晤，川普已經揚言將對歐盟多項產品徵關稅。

馬克宏指出：「我會跟他商討此事，因為我們需要讓事情平息下來。農業是法國規模最大的出口產業之一。」（譯者：陳彥鈞/核稿：曹宇帆）1140222

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