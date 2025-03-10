外資連10賣台股累計逾3千億 提款台積電

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（中央社記者江明晏台北10日電）受關稅戰陰霾干擾，外資連10賣台股，累計金額新台幣3283億元。外資今天賣超台積電近1.3萬張，反手布局中鋼逾3.5萬張。投顧分析師指出，外資操作保守，台積電因此跌破千元，反映相關利空因素明朗後，才能撥雲見日。

台股今天跌116.92點，收在22459.15點，成交值新台幣3379.89億元。

三大法人合計賣超345.01億元。其中，自營商賣超101.38億元，投信買超43.55億元，外資及陸資賣超287.18億元。

值得注意的是，外資連續10個交易日賣超，賣超金額累計已經達3283億元，自營商也連10賣，投信則連續6個交易日買超。

根據證交所資料，外資今天買超排行，中鋼位居第一，逾3.5萬張，其次為群益優選非投等債逾2.1萬張、聯電逾1.5萬張，接續為台玻、力積電、新光金、華邦電、玉山金、復華台灣科技優息、耿鼎。

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賣超排行方面，外資今天賣超中信中國50正2逾2.6萬張居首，賣超南亞科逾2.2萬張、台積電近1.3萬張，外資已連10日賣超台積電；其餘包括彰銀、長榮航、元大台灣50、友達、台新金、群益台灣精選高息、仁寶。

台新投顧副總經理黃文清對中央社記者表示，市場對美國總統川普4月2日將實施的對等關稅感到擔憂，加上與墨西哥、加拿大的關稅問題也還沒解決，股市忌憚不確定因素，外資連續10天賣超逾3000億元，顯示操作保守，台積電也因此跌破千元，反映股市大環境不好，至少要等相關利空因素都明朗，才能撥雲見日。（編輯：楊蘭軒）1140310