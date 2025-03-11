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台積電回測年線963元 市值跌破25兆元

2025/3/11 09:53（3/11 10:03 更新）
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示意圖。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張建中新竹11日電）台積電今天股價持續走低，早盤滑落至963元，回測年線支撐，創5個多月來新低，市值跌破新台幣25兆元關卡，滑落至24.97兆元。

美國總統川普拒絕排除今年有出現經濟衰退的可能性，衝擊美股10日重挫，道瓊工業指數下挫890.01點，那斯達克指數大跌727.9點。

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台積電美國存託憑證（ADR）下跌6.45美元，跌幅達3.64%，收在170.65美元。台積電今天股價同步走低，早盤滑落至963元，回測年線支撐，下跌35元，市值滑落至24.97兆元，影響大盤282點。

台積電將對美國至少增加投資1000億美元，市場憂心美國營運成本高，恐將影響台積電未來毛利率及獲利表現，外資連續10個交易日累計賣超逾13.7萬張，影響台積電股價走跌。（編輯：林家嫻）1140311

#美股
#道瓊工業指數
#台積電
#那斯達克指數
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