台股早盤重挫逾600點 台積電跌33元
2025/3/11 09:23（3/11 09:58 更新）
（中央社記者潘智義台北11日電）受美國總統川普不排除今年出現經濟衰退可能性言論影響，美股重挫，台股今天早盤大跌逾600點，跌破22000點整數關卡；9時7分，加權指數跌632.79點至21826.36點，成交值新台幣727.77億元。
台積電早盤跌33元至965元，鴻海下挫6.5元至165.5元，聯發科達1320元，跌75元。（編輯：張均懋）1140311
台積電回測年線963元 市值跌破25兆元
（中央社記者張建中新竹11日電）台積電今天股價持續走低，早盤滑落至963元，回測年線支撐，創5個多月來新低，市值跌破新台幣25兆元關卡，滑落至24.97兆元。
美國總統川普拒絕排除今年有出現經濟衰退的可能性，衝擊美股10日重挫，道瓊工業指數下挫890.01點，那斯達克指數大跌727.9點。
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台積電美國存託憑證（ADR）下跌6.45美元，跌幅達3.64%，收在170.65美元。台積電今天股價同步走低，早盤滑落至963元，回測年線支撐，下跌35元，市值滑落至24.97兆元，影響大盤282點。
台積電將對美國至少增加投資1000億美元，市場憂心美國營運成本高，恐將影響台積電未來毛利率及獲利表現，外資連續10個交易日累計賣超逾13.7萬張，影響台積電股價走跌。（編輯：林家嫻）1140311
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