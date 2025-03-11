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X平台當機 馬斯克：遭大規模網攻

2025/3/11 02:22
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（中央社德州巴斯特羅普10日綜合外電報導）社群平台X今天發生當機，根據斷線問題追蹤網站Downdetector.com，有數以萬計美國用戶受到影響。X平台老闆馬斯克表示，事件肇因於大規模網路攻擊。

路透社報導，馬斯克（Elon Musk）在X發文說：「發生針對X的大規模網路攻擊（目前仍然如此）。我們每天都遭到攻擊，但這次是以大規模資源進行的。要麼是一個大型、協調一致的組織和／或有國家牽涉其中。」

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根據Downdetector.com，X當機情況斷斷續續發生，截至美東時間下午1時14分，仍有1萬700名美國用戶無法登入該平台。

通報當機用戶數在短暫下降後又增至約2萬6579。稍早這數字最高時曾經來到4萬。（譯者：何宏儒）1140311

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