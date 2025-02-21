馬斯克加入罵戰 貼文助陣川普猛轟澤倫斯基

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓20日綜合外電報導）科技大亨馬斯克今天抨擊烏克蘭總統澤倫斯基，稱烏克蘭人民「鄙視」他，還說美國總統川普就終結俄烏戰爭與俄方談判時將他排除在外是正確決定。

路透社報導，馬斯克（Elon Musk）在他的社群平台X上砲轟澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy），在沒有證據的情況下指控澤倫斯基是「拿烏軍屍體餵養大規模貪腐機器」。

馬斯克寫道：「雖然掌控了『所有』烏克蘭媒體，但他（澤倫斯基）知道自己會大敗，因此取消選舉。事實上，烏克蘭人民鄙視他。」

馬斯克之後在保守派政治行動會議（CPAC）上回覆和緩語調，稱川普在因應俄烏戰爭方面「極為務實」。

透過 Google News 追蹤中央社

他說，川普「非常有同理心，他真的很在乎」。

澤倫斯基2019年當選烏克蘭總統，任期5年，但烏克蘭因俄羅斯2022年入侵後實施戒嚴而延遲選舉。（譯者：盧映孜/核稿：陳亦偉）1140221