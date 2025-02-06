加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
馬斯克
新聞專題
馬斯克
首頁 / 國際

馬斯克挺德國極右派 特斯拉上月在德銷量暴跌59%

2025/2/6 01:18
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社法蘭克福5日綜合外電報導）在美國電動車大廠特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）公開支持德國極右派後，官方數據今天顯示，特斯拉銷量上月在德國暴跌59%。

法新社報導，德國聯邦交通管理局（KBA）指出，今年1月在德國註冊的特斯拉（Tesla）新車只有1277輛，銷量年減近60%。

彭博（Bloomberg News）報導，特斯拉上月在德國銷量暴跌59%，為2021年7月以來最低月銷量，馬斯克對德國極右派另類選擇黨（AfD）的支持可能拖累對特斯拉的需求。

馬斯克是美國總統川普（Donald Trump）的親密顧問，在德國2月23日大選前，馬斯克表態支持極右派另類選擇黨，並且一再侮辱德國政治領袖，在該國引發爭議。

此外，馬克斯也因在為在川普就職活動上，比出疑似納粹禮的手勢，在德國遭到批評。馬斯克則駁斥對他的指控。

google news透過 Google News追蹤中央社

德國汽車研究中心（Automotive Research institute）主管杜登霍夫爾（Ferdinand Dudenhoeffer）告訴法新社，馬斯克的行為「極具破壞性」。

杜登霍夫爾表示：「沒有人想與這扯上關係…特斯拉與馬斯克的關係幾乎密不可分。」（譯者：陳正健）1140205

馬斯克
第4季獲利不如預期 特斯拉稱售價下降導致川普瘦身聯邦政府 凡願離職公務員給8個月遣散費
特斯拉
特斯拉2024年交車低於50萬輛不如預期 股價重挫川普大改電動車政策計畫曝光 取消補助改發展無中國供應鏈
馬斯克
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
19
更多編輯台推薦新聞：