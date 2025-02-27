貝佐斯限制華郵評論版言論 引發干預新聞自由疑慮

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（中央社華盛頓26日綜合外電報導）亞馬遜（Amazon）創辦人貝佐斯今天宣布，旗下「華盛頓郵報」的評論版將不再發表反對「個人自由和自由市場」觀點的文章。這是這名億萬富豪對旗下媒體言論走向的最新干預行動。

法新社報導，貝佐斯（Jeff Bezos）在社群媒體平台X發文寫道：「我們將每天撰文，以支持並捍衛兩大支柱：個人自由和自由市場。當然，我們也將涵蓋其他主題，但反對這兩大支柱的評論將留給其他人發表。」

上述宣言徹底打破「華盛頓郵報」（The Washington Post）以及全球多數可信媒體對評論版的規範。川普再度入主白宮後，美國的新聞自由面臨的威脅日增。

去年10月，貝佐斯阻止華郵表態支持時任民主黨籍副總統賀錦麗（Kamala Harris）角逐2024年總統大選，不但引發爭議，還招致編輯室的抗議和讀者退訂潮。

今年1月，曾獲普立茲獎的華郵政治漫畫家特爾內斯（Ann Telnaes）表示，她不滿自己1幅描繪貝佐斯在美國總統當選人川普面前卑躬屈膝模樣的漫畫被退稿，已向公司遞出辭呈。

當時，社論版編輯希普利（David Shipley）為退稿決定辯護，稱此舉是為避免針對同一主題進行重複報導。

貝佐斯今天宣布希普利將離職，因為他沒有簽署接受評論版的新政策。貝佐斯說：「我告訴他，如果他的答案不是『當然好』，那肯定就是要拒絕。」

華郵首席經濟記者史坦（Jeff Stein）在X平台發文表示：「貝佐斯今天大舉侵犯華盛頓郵報評論版，這清楚表明，那裡將不會發表或容忍不同的聲音。」

史坦指出，他目前尚未感覺自己的新聞採訪報導理念受到侵犯，但如果貝佐斯試圖干涉報導，他「將立即辭職」。

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自川普再次當選總統以來，全球第3大富豪貝佐斯以及其他美國科技大亨與川普的關係顯然日益密切。

貝佐斯在今天發布的貼文中表示，華郵沒必要提供反對意見，因為「網路已經在做這件事了」。（譯者：施施/核稿：嚴思祺）1140227