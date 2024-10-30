華郵決定不替總統候選人背書 10%讀者怒退訂

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（中央社華盛頓29日綜合外電報導）「華盛頓郵報」宣布不再對美國總統候選人表態支持，作為恢復大眾對媒體信任的努力一環，不料引發讀者強烈反彈，取消訂閱人數至今已達25萬人，約占原本250萬訂戶的10%。

根據全國公共電台（NPR）記者佛肯夫里克（David Folkenflik），華郵訂戶如今削減25萬人，是25日公開這項決定前總計250萬名訂戶的10%。

華郵訂戶今天持續流失。數小時前，華郵老闆貝佐斯（Jeff Bezos）為這項決定辯護，稱放棄為候選人背書，是為了要恢復外界對媒體的信任。

根據全國公共電台，一天前，華郵流失20萬名訂戶。

根據華郵內部消息人士，這個數字是根據寄發的取消訂閱電子郵件數字而得，不過華郵職員現已無法瀏覽訂戶數據。

英國「衛報」（The Guardians）報導，華郵尚未對外傳的流失訂戶數字發表評論。

知名華郵記者伍德華（Bob Woodward）今天表示，他不認同華郵的決定，還說這家是一家「報導川普和他的所作所為，並由社論版支持」的報社。

貝佐斯將這項決定描述為支持記者和新聞業的努力，並指出在「有關信任和聲譽的調查中，新聞從業人員和媒體一向跌至接近最底層，往往僅高於國會」。

他在捍衛華郵的決定時寫道，「替總統候選人背書並不會影響選舉的天平…替總統候選人背書的真正影響是產生偏見的印象，一種非獨立的觀感。停止背書是一項有原則的決定，也是正確的決定」。（譯者：李佩珊/核稿：陳政一）1131030