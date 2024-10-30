川普反跨性別廣告拉攏未表態選民 專家警告恐釀反效果

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓29日綜合外電報導）美國總統大選倒數計時，共和黨總統候選人川普為打擊民主黨對手賀錦麗，砸錢大舉播放反跨性別廣告，試圖利用煽動對立的策略來爭取未表態選民的支持，但專家警告恐適得其反。

法新社報導，川普（Donald Trump）競選團隊與共和黨團體已斥資數千萬美元，在關鍵搖擺州以及吸引大量觀眾的全國職業橄欖球賽中，播放這些煽動性的電視廣告。這波廣告攻勢表明，共和黨人期待利用「文化戰爭」的議題來扭轉迄今仍難分勝負的美國選情。維權團體認為，這些廣告妖魔化了本就處於弱勢的跨性別族群。

在其中一則廣告中，一個女性旁白說道：「賀錦麗（Kamala Harris）支持用納稅人的錢，為囚犯進行變性手術…賀錦麗挺『他們』（跨性別及非二元性別者），而總統川普挺你。」

這則廣告以川普的聲音結尾，表示他「認可這則訊息」。

非營利組織TransLash Media執行長瓊斯（Imara Jones）告訴法新社：「最令人震驚的是這些廣告宣傳的規模與範圍，在共和黨投入電視廣告的資金中占比很大。」

身為非裔跨性別女性的瓊斯還說，這些廣告主要針對跨性別囚犯的醫療需求，目的是在選民中引發深層恐懼。

然而，據美國媒體報導，川普任內的政府官員也曾為部分囚犯提供多種性別認同治療。

蓋洛普（Gallup）民調公司本月稍早針對登記選民進行一項調查發現，38%的美國人表示候選人在跨性別權利上的立場，對他們「極為重要」或「非常重要」。但這項議題在20多個選民關注的重要議題中排名吊車尾，經濟、移民、教育、醫療保健和墮胎等話題更受矚目。

美國喬治華盛頓大學（George Washington University）政治管理學程主任貝爾特（Todd Belt）告訴法新社，這些反跨性別廣告就是「為了激起共和黨基本盤的情緒…它對尚未做出決定選民的吸引力非常有限，並容易讓人感到冷酷無情」，並稱許多美國人已厭倦這種「文化戰爭戲碼」。（譯者：張茗喧/核稿：劉淑琴）1131030