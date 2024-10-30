投票系統密碼曝光 科羅拉多州：已移除未構成威脅

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（中央社丹佛29日綜合外電報導）美國科羅拉多州選務官員今天表示，投票系統密碼被存放在科羅拉多州州務卿網站長達數個月後才被發現並移除，但這一疏忽並未對即將登場的總統大選構成直接威脅。

美聯社報導，州務卿辦公室發言人陶德（Jack Todd）在聲明中表示，這些密碼只是訪問科羅拉多州投票系統所需的兩組密碼之一，而且只是分層安全系統的一部分。他說，這兩組密碼「分開保管並由不同的單位持有」。

科羅拉多州州務卿葛里斯沃德（Jena Griswold）接受9News採訪時表示：「這起事件並未構成安全威脅。」她說，州務卿辦公室正在調查此事，表格中的密碼並非全部處於啟用狀態，沒有理由相信有安全漏洞。

葛里斯沃德表示，工作人員正在更換密碼，查看訪問日誌和監管紀錄。

她經常稱科羅拉多州是選舉安全的黃金標準，儘管過去也出現過一些小問題。雖然美國選舉依然相當可靠，但這一疏失在美國選舉制度受到嚴格審查之際，招致科羅拉多州共和黨主席的批評。

科羅拉多州法律規定，選舉設備必須存放在安全房間內，並受到監控，進出這些房間會受到監視、追蹤和記錄。科羅拉多州選民使用紙質選票投票，並在選舉結束後進行審核。

選務官員上週發現，含有密碼的表格放在網站的隱藏標籤中，可以在線上被任何人訪問。陶德說，一旦發現疏漏後，他們立即採取行動，並通知美國網路安全和基礎設施安全局（CISA）。（譯者：陳昱婷/核稿：張曉雯）1131030