川普嘉賓辱波多黎各垃圾島 拜登批川粉才是垃圾

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（中央社華盛頓29日綜合外電報導）美國總統拜登在選情膠著之際替副總統賀錦麗助選，但他在一場視訊會議期間，似意指共和黨候選人川普的支持者是「垃圾」，讓川普撿到槍反批這樣的言論糟糕。

法新社報導，拜登在與拉美裔倡導組織「拉丁裔投票」（VotoLatino）舉行視訊會議時，提到川普27日在紐約的造勢活動中，曾有講者公開稱波多黎各是「漂浮的垃圾島」。

拜登說：「就在前幾天，川普造勢活動上一名講者稱波多黎各是漂浮的垃圾島。」他說，「在我的家鄉德拉瓦州，他們（波多黎各人）是善良、正派、可敬的人。」

拜登接著話鋒一轉，說：「我看到的唯一垃圾就是他的支持者。他將拉美裔妖魔化是不可理喻，也不符合美國精神。」

白宮發表聲明滅火說，拜登指的是川普的言論，而不是他的支持者。白宮發言人貝茨（Andrew Bates）表示，拜登口中的「垃圾」，是指川普27日麥迪遜花園廣場（Madison Square Garden）造勢場合出現的仇恨言論。

拜登之後也親上社群媒體澄清。他在X發文說：「今天稍早，我指的垃圾是川普支持者在麥迪遜花園廣場集會對波多黎各發表的仇恨言論，這是我唯一能想到的形容用詞。」

拜登7月底宣布不再競選連任，他的副手賀錦麗（Kamala Harris）隨後取得民主黨總統候選人資格。美國再1週即將舉行大選，目前賀錦麗與川普選情膠著，聲勢不分軒輊。

拜登今天脫口而出的一句「垃圾」，讓川普陣營撿到槍，這位共和黨總統候選人稱這樣的發言實在太糟了。川普在賓州的造勢活動上說：「這些人，太糟了，糟透了，竟然說出這樣的話。」

他把拜登的言論，拿來與希拉蕊．柯林頓（Hillary Clinton）2016年的一席話比較。當年代表民主黨逐鹿白宮的希拉蕊說，她共和黨對手川普的支持者有半數是「一籃子可悲的人」。

川普今天在賓州問支持者：「我認為垃圾比這個更糟，是不是？」

川普的競選搭檔范斯（J.D. Vance）也補槍，稱拜登的用詞「令人厭惡」。他說：「賀錦麗與他的上司在攻擊一半的美國人。」

川普27日在紐約舉行造勢集會時，上台暖場的喜劇演員辛奇利夫（Tony Hinchcliffe）嘲笑波多黎各是「漂浮的垃圾島」，還得寸進尺以歧視口吻批評非裔美國人與西語系國家後裔的性生活。

波多黎各是美國在加勒比海地區的一個非建制領地，當地居民沒有美國選舉的投票權。然而，居住在美國的波多黎各裔人士是有投票資格的，且皮尤研究中心（Pew Research Center）數據顯示，居住在美國的波多黎各裔民眾直逼600萬人。

川普今天在跑競選行程時，繼續與辛奇利夫的言論劃清界線。川普告訴福斯新聞（Fox News）說：「我雖不知道這有沒有什麼大不了的，但我不希望任何人開冒犯或愚蠢的玩笑。」

他說：「也許他不應該出現在那裡。」（譯者：張曉雯/核稿：蔡佳敏）1131030