美大選華郵拒選邊挨轟 老闆貝佐斯發聲辯護

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（中央社華盛頓28日綜合外電報導）美國自由派媒體「華盛頓郵報」老闆貝佐斯今天為報社決定不支持任何美國總統候選人的立場辯護。據報導華郵此舉不僅引發內部反彈，更導致超過20萬人取消數位訂閱。

美國全國公共電台（NPR）報導，相關決定讓華郵不會出現支持民主黨候選人、副總統賀錦麗（Kamala Harris）的文章。許多人在華郵網站留言批評旗下另有線上零售巨頭亞馬遜（Amazon）和航太公司藍源（Blue Origin）的貝佐斯（Jeff Bezos）。

貝佐斯今天深夜透過一篇評論文章發聲，稱「大多數人認為媒體存在偏見」，而華郵和其他報媒必須提高自身可信度。

貝佐斯提及近日一份蓋洛普（Gallup）民調顯示，美國10個公民與政治機構裡，大眾媒體的信任度墊底。36%的成年受訪者表示對媒體完全不信任，33%的人表示「不太信任」。

貝佐斯寫道：「我們所做的一些事（站隊表態）顯然是徒勞的。」認為報紙就應像投票機器一樣，除本身須精確外，也要讓人們相信它精確。

「這是個難以吞下的苦果，然而我們確實沒能做到讓大眾相信媒體是確定的。大部分人相信媒體帶偏見，如果有人對此視而不見，就是漠視現實，最終就會是輸家。」

貝佐斯說，他們這項決定沒告知任何候選人，也「沒有任何交換條件」。他還說，相關決定與同一天共和黨總統候選人川普和藍源執行長會面毫無關聯。

貝佐斯說：「表態支持特定總統候選人對選情起不了決定性作用，反而實際上會給人一種具有偏見和不獨立的感覺。停止這類舉措是一項原則性決定，而且是正確的決定。」

根據NPR報導，華郵的退訂量已約占它們250萬付費訂閱者的8%，且還有一連串專欄作家請辭以示抗議。

華盛頓郵報發行人兼執行長路易斯（William Lewis）25日宣布，華郵決定不為任何2024年美國總統候選人背書，以後也不會出現華郵支持某位總統候選人的文章。

20名專欄作家在華郵網站刊出的評論文章中寫道，「華盛頓郵報決定不為總統候選人背書，是個可怕的錯誤」，還說「這代表放棄我們熱愛的報紙基本編輯信念」。（譯者：劉文瑜/核稿：陳亦偉）1131029