美大選逼近 兩處投票箱遭引燃燒毀數百張選票

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（中央社波特蘭28日綜合外電報導）距離美國大選投票日只剩8天，俄勒岡州波特蘭市和華盛頓州溫哥華市今天各有一個投票箱因點火裝置而起火燃燒，毀了數百張選票；一名官員說，這是「對民主的直接攻擊」。

美聯社報導，警方說，波特蘭市的投票箱於清晨起火，多虧箱內的滅火系統和附近一名保全人員協助，火勢很快就被撲滅，只有3張選票受損。

但數小時內，與波特蘭市隔著哥倫比亞河（Columbia River）相對的溫哥華市轉運中心的投票箱又發生另一起火災。溫哥華市是華盛頓州第3國會選區的最大城市，預料這是全美聯邦眾議院選舉中最難分勝負的選區之一。

華盛頓州克拉克郡（Clark County）審計員金希（Greg Kimsey）說，溫哥華市的投票箱內部也有滅火系統，但仍有數百張選票燒毀。他呼籲於本月26日上午11時之後在這個投票箱投票的選民聯絡他的辦公室補發選票。

金希說，這件事「令人痛心…這是對民主的直接攻擊」。

他還說，考量到類似犯罪很有可能再度發生，他的辦公室將增加收集選票的次數，並將集票時間改到晚上，以免滿箱的選票徹夜留置原地。

華盛頓州溫哥華市28日一個投票箱起火燃燒，工作人員緊急撲滅火勢。（Evan Bell/ABC Affiliate KATU via 路透社）

共和黨人近年愈來愈常批評投票箱，毫無根據的右翼陰謀論也一直將投票箱當作抨擊重點，這與共和黨籍前總統川普稱2020年大選被偷走有關。美聯社針對各州選務官員的調查發現，2020年並未出現票箱相關的廣泛問題，也沒有任何可能影響選舉結果的問題。

根據「投票權實驗室」（Voting Rights Lab）研究，自2020年以來，已有6州禁用投票箱，分別是阿肯色州、密西西比州、密蘇里州、北卡羅來納州、南卡羅來納州和南達科他州。

波特蘭有關當局在記者會上說，從現場取得的點火裝置材料足以顯示兩起火災有關聯。

美國聯邦調查局（FBI）也正在調查。（譯者：曾依璇/核稿：盧映孜）1131029