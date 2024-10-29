馬斯克駁1990年代曾非法工作 專家指出更多疑點

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社亞特蘭大28日綜合外電報導）「華盛頓郵報」上週末揭露富豪馬斯克1990年代打造矽谷一間新創企業時，曾短暫在美國非法工作。馬斯克隨後在自家社群平台X接連發文反擊，但有專家認為仍存疑點。

華郵的報導援引法庭紀錄、公司文件和前商業夥伴說法，包括這間新創公司前執行長，此人表示，投資人曾擔心馬斯克（Elon Musk）會遭驅逐出境。馬斯克過去鮮少談及他自己的移民史細節。

美國有線電視新聞網（CNN）就此報導尋求馬斯克置評，但他尚未回應，也沒有回應CNN針對馬斯克曾形容自己過去的移民狀態是「灰色地帶」的置評請求。

X上流傳著總統拜登提到華郵這則報導的影片。馬斯克在一則貼文中否認自己在沒有取得許可的情況下在美國工作。他指控拜登說謊，稱「事實上我有獲准在美國工作」。

華郵的報導和拜登的言論在批評馬斯克的人士間流傳，其中一些人鑒於馬斯克在2024總統大選前投注大量時間抨擊非法移民，指責這位世界首富有雙重標準。

電動車品牌特斯拉（Tesla）粉絲帳號和其他馬斯克支持者也隨即出言護航，並批評拜登。

在回應其中一則這類貼文時，馬斯克描述了他曾經擁有的兩種簽證，比他以往公開分享地提供更多細節。

馬斯克寫道：「我當時持有J-1簽證，後來變成H1-B簽證。他們知道這件事，他們有我全部的紀錄。即將輸掉大選讓他們孤注一擲。」

但部分專家向CNN表示，這些細節點出了更多馬斯克沒有回答的問題。

J-1簽證適用於交流訪問人士，外國學生可以利用這種簽證進行學術培訓或研究，但需要一個贊助者，例如大學。H-1B簽證則是一種針對專業職業的臨時就業簽證。

CNN指出，馬斯克並未詳細說明贊助他J-1簽證的機構為何，也沒說明他在哪些年持有這種簽證。

馬斯克出生於南非，透過母親取得加拿大公民身分後，1992年到美國就讀賓州大學（University of Pennsylvania）。根據馬斯克傳記，他在10年後成了美國公民。

他過去曾表示，離開賓州大學後，他原本計劃在史丹佛大學（Stanford University）攻讀研究生課程，但後來輟學，轉而投入成立他的第一間公司。

專家認為這一點值得注意，因為當一個人在美國持學生簽證時，在能從事的工作方面有嚴格規定，而與學生簽證有關的工作許可通常要求持有簽證者積極就學，或贊助機構在學生畢業後允許學生接受學術或實習訓練。

參與撰寫多本J-1簽證指南的移民律師席斯金德（Greg Siskind）表示，從J-1簽證轉變成H-1B簽證是一種可能的途徑。但他指出，J-1簽證無法為輟學者提供工作許可。席斯金德說，馬斯克一旦輟學，就會失去J-1簽證身分，並失去工作許可。

席斯金德在X上寫道：「為了在持有J-1學生簽證的情況下同時獲得工作資格，馬斯克就必須修完整學程（一學期至少12學分）。」

史丹佛大學發言人上個月告訴CNN，校方並無馬斯克的註冊紀錄，但他確實曾被該校材料科學及工程學研究生課程錄取。被問及馬斯克是否曾持有與該校相關的學生簽證時，這名發言人表示，由於無法取得進一步文件，因此不得而知。

席斯金德指出，如果馬斯克的簽證是透過他以學士身分就讀的賓州大學取得，也適用同一套標準。

鑒於馬斯克的背景，席斯金德認為他不太可能以人道例外原因符合資格；人道例外有時會以經濟困難為由，允許學生校外工作。

亞特蘭大移民律師庫克（Charles Kuck）表示，馬斯克自稱他曾持有J-1簽證，表明他當年確實非法工作，因為這類簽證限制僅允許從事與他學術計畫有關的工作。

庫克說：「因此顯然他現在是在承認他確實曾非法工作，他的（簽證）身分不符規定。唯一的問題在於，當時他做了什麼來解決違規問題？」

庫克表示，非法工作不是罪，但後續必須採取特定步驟來恢復合法移民身分，懸而未決的關鍵問題在於馬斯克採取哪些步驟來取得H-1B簽證，以及何時發生。（譯者：李佩珊/核稿：盧映孜）1131029