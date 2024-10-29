美大選倒數催票 民主黨基層挨家挨戶複式動員

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（中央社記者石秀娟華盛頓29日專電）美國大選倒數7天，民主黨總統候選人賀錦麗的選情緊張，黨內明星輪番在大型造勢登場，基層動員志工「敲門」拜票，瞭解選民意向，回報名單，有機會爭取到的一票，會有人再登門拜訪。

「我們還有工作要做，而唯一能完成的方法，就是你們每個人都要走出去，挨家挨戶敲門，回來再多拿一些資料，再去多敲幾家門，」參選維吉尼亞州第7區聯邦眾議員的文德曼（Eugene Vindman）在27日的造勢場合說。

這場造勢吸引數百名志工，目標是利用週日下午完成約1萬戶住家的敲門拜票。志工2人一組，每組負責約40至100戶。當天許多人是首次參加，領取地圖、候選人傳單和貼紙、將手機的回報系統準備就緒後，就各自開車前往任務區。

來自薩爾瓦多的移民克雷斯賓（Dora Crespin）才剛取得美國公民的身分不久，成為「首投族」。她與史密斯（April Smith）分配到的社區，剛好有許多拉丁裔移民，克雷斯賓與他們用西班牙語交談，減少語言障礙。

克雷斯賓說，她跟民眾談到，可以安排提早投票、投票所地點、也聊到他們關心的議題，「主要都是移民」。因為共和黨總統候選人川普（Donald Trump）對移民社群有許多充滿偏見、威脅性的論調，讓移民感到不安。

曾在薩爾瓦多政府工作的克雷斯賓說，她才剛投完票，希望鼓勵每個人都出來投票，這次選舉很重要，從這次敲門拜票的經驗看來，很多人都還沒決定，透過主動接觸他們、開啟對話、或許可以讓他們感受到投票的重要性。

史密斯多年前曾參加在麻薩諸塞州遊說民眾支持跨性別人權的公投，今年也是首度幫總統候選人「敲門」拜票，希望見到賀錦麗（Kamala Harris）順利當選。

史密斯說，「敲門」拜票，主要是要瞭解，拜訪對象是不是已經投票、有沒有打算投票、有沒有可能會投給民主黨，不只是總統選舉，還包括國會議員及其他選舉等。這些資訊都會透過手機的應用程式（APP）回報。

她說，回報的資訊包括，這次拜票沒有接觸到的對象，只先留下文宣，下一組人可以改天再來；如果對方明顯偏向共和黨，也會註明，不需要再回訪；可能傾向民主黨、或是還沒決定的選民，就會列為下次重點拜訪的對象。

選舉將在11月5日舉行，除總統與副總統選舉，也將同時改選眾議院全部435個席次、參議院將改選33個席次及一席內布拉斯加州的特殊選舉。（編輯：田瑞華）1131029

美國大選倒數，剛取得美國公民身分的克雷斯賓（左）與史密斯（右）27日在維吉尼亞州以拉丁裔移民為主的社區敲門拜票。中央社記者石秀娟維吉尼亞州鄧弗里斯攝 113年10月29日