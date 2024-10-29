馬斯克為挺川普抽獎送錢惹議 費城檢方提告阻止

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（中央社華盛頓28日綜合外電報導）美國費城檢察長今天控告億萬富豪馬斯克（Elon Musk）和他為支持共和黨總統候選人川普所成立的政治行動委員會，以阻止馬斯克在搖擺州贈送100萬美元給已登記選民的活動。

馬斯克本月稍早宣布，在11月5日投票日之前，每天都會送出100萬美元（約新台幣3200萬元）給簽署「支持言論自由與擁槍權」網路請願書的選民，此舉引發爭議。

法新社報導，這樁針對馬斯克和美國政治行動委員會（America PAC）的訴訟是由民主黨籍地方檢察官克雷斯納（Larry Krasner）在賓夕法尼亞州法院提出。

克雷斯納在聲明中說：「費城地方檢察官負責保護大眾免於公共妨害和不公平的交易行為，包括違法抽獎活動…地方檢察官也負責保護大眾免於選舉公正性的干預。」

民主黨籍總統拜登（Joe Biden）在德拉瓦州提早投票後，被記者問到馬斯克推出的抽獎問題。拜登開玩笑說：「告訴他我已經登記，100萬美元！」他接著說，他認為馬斯克的抽獎活動「非常不恰當」。

53歲的馬斯克是電動車大廠特斯拉（Tesla）和太空探索科技公司（SpaceX）執行長，還擁有社群平台X。自他今年7月表態支持川普以來，已砸下重金、投入許多時間並發揮龐大影響力替川普助選。

據報導，現為全球首富的馬斯克已捐贈1.18億美元（約新台幣38億元）給他個人支持川普的政治行動委員會，這是一個用來籌募選舉資金的組織。

他也出席賓州造勢活動與川普同台，並在這個關鍵搖擺州親自主持一連串市民大會。

馬斯克曾支持民主黨籍前總統歐巴馬（Barack Obama），但近年愈來愈保守，他每天都在擁有2.02億人追蹤的X平台上發文擁護川普，並詆毀民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）。

美聯社報導，美國政治行動委員會發言人僅以一則X貼文連結回應此事，內容是最新一位百萬美元得獎者舉著一張巨型支票的照片。

在這樁訴訟提出之前，選舉法專家就質疑這活動違反了禁止任何人付錢給其他人去投票或登記投票的聯邦法律。他們認為，問題在於參賽者必須在少數一些搖擺州登記投票才有機會中獎。

但訴狀表明，此案無關賄選。地方檢察官說，重點在於舉辦抽獎。

訴狀寫道：「此案非常單純，因為美國政治行動委員會和馬斯克毫無疑問違反了賓州針對違法抽獎活動和欺騙消費者的法定禁令。」（譯者：曾依璇/核稿：張茗喧）1131029