川普關稅戰 潘孟安：台美半導體關係緊密國安會將因應

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（中央社記者楊堯茹台北10日電）美國總統川普關稅措施一波接一波，總統府秘書長潘孟安今天於五院會商後記者會表示，台美長期在半導體高科技產業關係緊密，對於提升台美雙方產業的國家利益、加強台美關係，這一點大家有共識。

朝野爭議不斷，總統賴清德今天下午召集五院在總統府會商國政，總統府會後舉行記者會，總統府秘書長潘孟安、副秘書長張惇涵以及總統府發言人郭雅慧出席。

媒體詢問，美國總統川普（Donald Trump）一上任就針對中國、墨西哥、加拿大等多國加徵關稅，今天更宣布對進口至美所有鋼鋁製品課徵25%關稅，未來是否可能針對晶片課稅，會中是否談及因應措施。

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潘孟安表示，各院針對國際局勢有許多意見交換，針對美國關稅問題，台灣與美國長期在半導體高科技產業上互助且分工合作，關係非常緊密也共創雙贏。

潘孟安強調，未來執政團隊將持續關注美方政策，來保持緊密聯繫跟合作，共同面對全球各項挑戰，提升台美雙方產業的國家利益，甚至在基礎上加強台美關係，這一點大家有共識，而國安會也已做好相當因應。（編輯：林興盟）1140210