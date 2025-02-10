加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
財政部上修113年總稅收 超出預算數5283億元創新高
首頁 / 政治
川普2.0
川普2.0
新聞專題
川普2.03/300
首頁 / 政治

川普關稅戰 潘孟安：台美半導體關係緊密國安會將因應

2025/2/10 18:58（2/10 19:13 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊堯茹台北10日電）美國總統川普關稅措施一波接一波，總統府秘書長潘孟安今天於五院會商後記者會表示，台美長期在半導體高科技產業關係緊密，對於提升台美雙方產業的國家利益、加強台美關係，這一點大家有共識。

朝野爭議不斷，總統賴清德今天下午召集五院在總統府會商國政，總統府會後舉行記者會，總統府秘書長潘孟安、副秘書長張惇涵以及總統府發言人郭雅慧出席。

媒體詢問，美國總統川普（Donald Trump）一上任就針對中國、墨西哥、加拿大等多國加徵關稅，今天更宣布對進口至美所有鋼鋁製品課徵25%關稅，未來是否可能針對晶片課稅，會中是否談及因應措施。

google news透過 Google News追蹤中央社

潘孟安表示，各院針對國際局勢有許多意見交換，針對美國關稅問題，台灣與美國長期在半導體高科技產業上互助且分工合作，關係非常緊密也共創雙贏。

潘孟安強調，未來執政團隊將持續關注美方政策，來保持緊密聯繫跟合作，共同面對全球各項挑戰，提升台美雙方產業的國家利益，甚至在基礎上加強台美關係，這一點大家有共識，而國安會也已做好相當因應。（編輯：林興盟）1140210

#川普
#潘孟安
#總統府
潘孟安
五院會商國政獲3共識 將建立溝通平台與合作機制[影]抽中江蕙高雄演唱會門票 潘孟安最期待聽落雨聲
川普
義大利外長再發聲 WHO排除台灣參與防疫是錯誤美國法官頒令 阻止遣送3委內瑞拉移民至關達那摩灣
川普2.0
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
美國法官頒令 阻止遣送3委內瑞拉移民至關達那摩灣
24
更多編輯台推薦新聞：