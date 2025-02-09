加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
美國務院：支持台灣以觀察員身分參與世衛大會
首頁 / 產經
川普2.0
川普2.0
新聞專題
川普2.02/300
首頁 / 產經

川普擬對台灣晶片徵關稅 經濟部次長江文若11日赴華府溝通

2025/2/9 21:30（2/9 21:53 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
經濟部次長江文若。（中央社檔案照片）
經濟部次長江文若。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
（中央社記者張璦、劉千綾台北9日電）美國總統川普近日可能宣布對多國課徵對等關稅，傳台灣製造的半導體產品也在鎖定範圍。經濟部規劃，將由主掌貿易業務的次長江文若

江文若

出生：民國51年

學歷：美國賓州大學法律學系碩士、國立政治大學法律系畢業

現職：經濟部政務次長

經歷：經濟部國際貿易署署長、經濟部國際貿易局局長、經濟部國際合作處處長、經濟部商業司司長、經濟部國際貿易局副局長、經濟部國際貿易局主任

看更多
關閉
，於11日率團赴華府與川普團隊溝通，盼能取得好結果。

外媒報導，美國總統川普（Donald Trump）將宣布對許多國家課徵對等關稅的計畫，市場也傳出，美國可能對台灣製造的半導體產品徵收關稅。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

對此，經濟部長郭智輝日前受訪時指出，台灣是美國最好的貿易夥伴，會有此想法應是溝通上不那麼順暢導致，經濟部將派出次長、副署長赴美國華府，向川普周邊人士做更好的解說。

根據經濟部規劃，將由江文若與產發署副署長陳佩利為代表，預計11日赴美國華府，與美方進行更深入的解釋與溝通，希望能有好結果。此外，經濟部近日也與電電公會等產業團體密切溝通，盼協助墨西哥台廠赴美生產，因應川普2.0關稅戰。（編輯：林興盟）1140209

#川普
#台灣
#江文若
#華府
#經濟部
#經濟部長
#美國
#郭智輝
#陳佩利
#產發署
延伸閱讀
美擬對台晶片徵關稅 專家楊光磊：兩國企業恐受影響川普擬對台半導體加徵關稅 專家：搬石頭砸自己腳川普2.0貿易戰風雨欲來 中經院長：台灣應4面向思考因應川普欲對台積電徵關稅 美專家：反加速美科技業外移
川普
意圖激怒川普？ 時代雜誌封面刊馬斯克坐總統辦公桌低調應對川普政府 紐時：輝達延攬關係人士
江文若
經濟部長郭智輝：貿易署長江文若接任政務次長台奧地利經貿對話會議登場 盼深化半導體等合作
川普2.0
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
美媒報導川普通話蒲亭 克宮：無法證實或否認
18
更多編輯台推薦新聞：