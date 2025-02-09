川普擬對台灣晶片徵關稅 經濟部次長江文若11日赴華府溝通
2025/2/9 21:30（2/9 21:53 更新）
（中央社記者張璦、劉千綾台北9日電）美國總統川普近日可能宣布對多國課徵對等關稅，傳台灣製造的半導體產品也在鎖定範圍。經濟部規劃，將由主掌貿易業務的次長江文若
，於11日率團赴華府與川普團隊溝通，盼能取得好結果。
江文若
出生：民國51年
學歷：美國賓州大學法律學系碩士、國立政治大學法律系畢業
現職：經濟部政務次長
經歷：經濟部國際貿易署署長、經濟部國際貿易局局長、經濟部國際合作處處長、經濟部商業司司長、經濟部國際貿易局副局長、經濟部國際貿易局主任
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外媒報導，美國總統川普（Donald Trump）將宣布對許多國家課徵對等關稅的計畫，市場也傳出，美國可能對台灣製造的半導體產品徵收關稅。
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對此，經濟部長郭智輝日前受訪時指出，台灣是美國最好的貿易夥伴，會有此想法應是溝通上不那麼順暢導致，經濟部將派出次長、副署長赴美國華府，向川普周邊人士做更好的解說。
根據經濟部規劃，將由江文若與產發署副署長陳佩利為代表，預計11日赴美國華府，與美方進行更深入的解釋與溝通，希望能有好結果。此外，經濟部近日也與電電公會等產業團體密切溝通，盼協助墨西哥台廠赴美生產，因應川普2.0關稅戰。（編輯：林興盟）1140209
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