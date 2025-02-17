傳亞利桑那第3廠6月動土 台積電：依規劃進度良好
2025/2/17 11:38（2/17 11:49 更新）
（中央社記者張建中新竹17日電）美國總統川普點名台灣搶走美國的晶片生意，台積電如何因應備受矚目。市場傳出台積電可能加速亞利桑那州第3廠建廠計畫，將於6月動土，並舉行動土典禮。台積電今天對此表示，按照規劃進度良好。
川普（Donald Trump）揚言對台灣晶片課徵關稅，引發各界高度關注，市場流傳多項傳言，包括台積電加速在美國量產先進製程、擴大美國投資，及技術入股或接手英特爾（Intel）晶圓廠等。
市場傳出，台積電亞利桑那州第3座廠可能提前於6月動土，並舉行動土典禮，邀請美國官員出席，展現擴大在美國投資的決心。
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台積電今天表示，不評論市場傳聞，如有公開活動會正式通知。美國亞利桑那州廠按照規劃進度良好。
台積電亞利桑那州第1座廠2024年第4季量產4奈米製程，第2座廠預計2028年量產，依據客戶需求，將採用更先進的製程技術，如3奈米、2奈米及A16製程技術。（編輯：潘羿菁）1140217
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