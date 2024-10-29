英特爾宣布成都基地擴產 擴大伺服器晶片封測業務

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北29日電）英特爾中國微信公眾號28日宣布，將擴大英特爾成都封裝測試基地，在現有的客戶端產品封裝測試的基礎上，增加為伺服器晶片提供封裝測試服務，並設立客戶解決方案中心，以提升供應鏈效率。

英特爾（Intel）中國微信公眾號發布的文章表示，此計畫預計將產能集中在為伺服器晶片提供封裝測試服務，並透過設立客戶解決方案中心，以提升供應鏈效率。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

英特爾公司高級副總裁、英特爾中國區董事長王銳表示，此次成都基地擴容將使英特爾更聚焦本土需求，整合資源，更快響應中國客戶的數位化和綠色化轉型，為可持續發展的數位經濟注入新動能。

據澎湃新聞報導，英特爾成都封裝測試基地自2003年啟動至今，是英特爾在全球規模較大的晶片封裝測試中心之一，也是英特爾全球晶圓預處理三大工廠之一。目前英特爾全球一半的行動裝置微處理器都來自英特爾成都。（編輯：謝怡璇/廖文綺）1131029