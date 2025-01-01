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賴總統：持續提高國防預算 展現保護國家決心

2025/1/1 15:08
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（中央社記者賴于榛台北1日電）世界局勢變動，總統賴清德今天發表新年談話時指出，中國等威權政體合流，威脅國際秩序，而台海和平穩定又是世界安全與繁榮的必要元素，政府將繼續提高國防預算，強化國防力量，展現保護國家的決心。

賴總統今天在副總統蕭美琴、總統府秘書長潘孟安、副秘書長何志偉、張惇涵等人陪同下，在總統府大禮堂發表新年談話，並於談話後接受媒體提問。

談到新的一年，該如何因應變動的國際局勢，賴總統說，俄烏戰爭、以哈戰爭仍在進行，中國、俄羅斯、北韓、伊朗等威權政體，更持續合流，威脅以規則為基礎的國際秩序，嚴重影響印太及全球的和平穩定，對全球民主國家而言，充滿嚴峻的挑戰。

賴總統說，台海和平穩定尤其是世界安全與繁榮的必要元素，台灣必須要居安思危，繼續提高國防預算，強化國防力量，展現保護國家的決心。

他也提到，守護台灣的民主和安全，人人有責，台灣應該要凝聚每一分力量，提升全社會防衛韌性，建構能夠因應大型災害、嚇阻威脅侵犯的能力，也要加強反資訊戰、反認知戰的社會溝通，全民拒絕威脅利誘，共同防止境外勢力的惡意滲透。

賴總統說，對內，台灣要以民主鞏固民主，對外，更要以民主和世界交朋友，確保安全和平，「因為台灣越安全，世界就越安全；台灣越強韌，世界民主防線就越穩固」。

賴總統強調，全球民主陣營應該攜手合作，撐起「民主保護傘」，共同解決俄烏戰爭、以哈戰爭之道，共同維護台海穩定和印太安全，達到世界和平的目標。（編輯：楊凱翔）1140101

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