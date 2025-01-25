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CNN：川普返白宮 台灣政治分歧不利傳達防衛決心

2025/1/25 12:42
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（中央社台北25日綜合外電報導）美國總統川普本週稍早就職後，台灣立法院表決凍結大筆國防預算，有些人擔心，這可能讓這位以熱愛交易聞名的總統失望，畢竟他曾要求台灣向美國支付更多保護費。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，在中國強化外交及軍事行動以孤立、恫嚇台灣的同時，台灣在野黨主導的表決凍結了國防開支，凸顯總統賴清德面對的國內挑戰。

報導寫道，川普不像前總統拜登那麼積極表達對台灣的支持。川普去年錯誤指責台灣偷走「幾乎100%」的美國半導體產業，還稱台灣應向美國繳納更多保護費，並暗示美國很難協防距離遙遠的台灣。

川普也一再呼籲台灣將國防開支增至國內生產毛額（GDP）的10%，約為現有預算的4倍。分析師告訴CNN，這項要求不切實際，況且美國還有逾200億美元的軍事裝備尚未交付台灣。

國防專家也擔心台灣後備役訓練的效益和軍方在轉向不對稱作戰的進展緩慢。台灣近年雖加速軍事改革，仍有部分觀察家認為台灣必須拿出更多作為。

此外，面臨預算挑戰的不只有台灣軍隊。

本週稍早，數位發展部表示，連接台灣與馬祖的海底電纜因「自然劣化」而斷裂。2023年，馬祖也發生過電纜受損導致網路中斷的狀況。

數位發展部警告，這次預算遭刪減，將有損政府修復關鍵基礎設施的能力，強調北京當局可能利用這些弱點的疑慮。

中國國民黨國際部主任黃介正為凍結國防預算辯護，並質疑在第一艘船艦完成試航之前即大量投資潛艦計畫的效益。

黃介正告訴CNN：「我們不反對本土武器系統研發，但我們強調，必須非常謹慎地確保我們自行設計的潛艦真的能發揮作用。」

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但中央研究院政治學研究所助研究員顏維婷說，非常糟糕的是，台灣內部政治紛爭阻礙了台灣向川普團隊釋出一致訊息，即台灣認真看待國防，值得美國繼續支持。

顏維婷說：「無論川普是否就職，隨著中國侵犯台灣日益加劇，台灣的優先要務確實是繼續增加自我防衛預算…這肯定不是一個好信號。」（譯者：曾依璇/核稿：李佩珊）1140125

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