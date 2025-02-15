國機國造勇鷹高教機首度失事 明年全數交機面臨考驗

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（中央社記者吳書緯台北15日電）由漢翔公司研製的勇鷹高教機為近年國機國造的代表，將取代AT-3教練機成為新一代空軍飛行員的育成機種，民國110年開始交機，預計在115年完成全數66架交付空軍，目前已交付41架，但今天發生首起失事案例，為能否如期全數交機投下變數。

回顧勇鷹高教機的研製歷史，國防部在106年2月啟動新式高教機自研自製，108年9月24日在台中漢翔公司正式出廠，並定名為「勇鷹」，109年6月22日首飛，首架量產型在110年11月29日交付給空軍。

勇鷹高教機的外型承襲國造IDF經國戰機低阻力及高攻角的氣動力特性，但全機超過80%更新，採用漢翔與美方合資的ITEC公司生產的F124-200TW發動機，全機結構重新設計布局，並大量採用複合材料，以減輕飛機重量、提升飛行性能，全機的自製率達到55%。

為符合高教機的需求，勇鷹高教機改變機翼剖面以達到降低進場速度的效果，並增加低速飛行的穩定性，可使準飛官迅速掌握基本飛行技術與軍機飛行員基本作戰能力。

隨勇鷹新式高教機陸續交機給空軍，空軍也編成飛行訓練指揮部，目前勇鷹高教機已取代F-5戰機的部隊訓練機任務，未來更將取代AT-3教練機，使得空軍戰機飛行員的養成，由過去的「3階段（基本組、戰鬥組、部訓組）3機種（T-34初教機、AT-3高教機、F-5部訓機）」，精進為「3階段2機種（T-34初教機、勇鷹高教機）」，有利於銜接F-16V等未來先進戰機的戰訓任務。

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根據規劃，66架勇鷹高教機的交機分別為110年2架、111年8架、112年17架、113年18架、114年18架及115年3架，但受到疫情衝擊航太供應鏈，113年僅交機11架，目前共交機41架。

機號1130的勇鷹高教機今天發生失事，空軍司令部已編組專案小組，協同漢翔公司調查以釐清肇因，確保訓練安全，漢翔公司全數66架能否如期交機，面臨考驗。（編輯：黃瑞弘）1140215