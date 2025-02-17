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勇鷹高教機失事 漢翔：組裝測試順利沒問題 未獲停產命令
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勇鷹高教機失事 漢翔：組裝測試順利沒問題 未獲停產命令

2025/2/17 11:08（2/17 11:21 更新）
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圖為2021年底勇鷹高教機於台東亮相。（中央社檔案照片）
圖為2021年底勇鷹高教機於台東亮相。（中央社檔案照片）
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（中央社記者江明晏台北17日電）漢翔研製國機國造的勇鷹高教機首度發生失事，漢翔表示，已參與空軍專案調查小組，靜待調查結果，目前並未接獲命令要求高教機停產；總經理馬萬鈞強調，漢翔與國機國造產業組裝測試皆非常順利，沒有問題。

漢翔研製國機國造代表作的勇鷹高教機，15日上午在台東都蘭海域墜落失事，是該機型交付空軍以來，首次發生失事，空軍司令部已下令同機型暫時停飛，並成立專案小組。

漢翔表示，空軍目前已成立專案調查小組，因為涉及工程等問題，漢翔也有一組團隊參與，靜待調查結果出爐，才能做進一步判斷。

外界將漢翔高教機失事事件，與近期生產不順問題作聯想，漢翔總經理馬萬鈞向中央社記者說明，漢翔高教機生產都是按程序生產，並沒有不順的問題，唯一稱得上不順的只有供應鏈斷鏈，而這是目前全球飛機系統商波音、空巴等都遭遇到的挑戰，漢翔經歷的問題是全球趨勢當中的一個小部分。

他強調，漢翔跟國機國造產業的組裝和測試都非常順利，沒有問題。

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因應國機國造政策，空軍預計打造66架勇鷹高教機，由漢翔投入生產，馬萬鈞表示，已交付41架，目前正準備交付第42架高教機，原本預計去年底前要完成45架機的交付。

漢翔補充指出，去年度而言，高教機原訂交機數量為18架，現在準備交付第15架，會在2月底之前完成年度交機目標，「目前也沒有接到相關命令要求漢翔停止高教機生產」。（編輯：潘羿菁）1140217

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